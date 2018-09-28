28.09.2018 | 10:26

В Пензе в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу.

Молодой человек с 2010 года состоял на учете в отделе военного комиссариата по Первомайскому и Ленинскому районам. В июне 2011-го ему предоставили отсрочку по учебе, но в 2012-м он потерял право на нее, так как перевелся на заочное отделение.

В период с 2014 года до настоящего времени пензенец под личную роспись получил пять повесток о необходимости явиться в военкомат, однако прийти туда или объяснить причину своего отсутствия он так и не соизволил.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.