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Криминал | 25-летнего пензенца обвиняют в уклонении от службы в армии по призыву

28.09.2018|10:26
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В Пензе в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу.

Молодой человек с 2010 года состоял на учете в отделе военного комиссариата по Первомайскому и Ленинскому районам. В июне 2011-го ему предоставили отсрочку по учебе, но в 2012-м он потерял право на нее, так как перевелся на заочное отделение.

В период с 2014 года до настоящего времени пензенец под личную роспись получил пять повесток о необходимости явиться в военкомат, однако прийти туда или объяснить причину своего отсутствия он так и не соизволил.

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|28.09.2018 10:40|

Олигархи наверно расстроились?

Гость|28.09.2018 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры,

Может он не здоров раз так поступает. Он не женат, у него нет детей может ему и защищать некого и не от кого? Какая то причина для этого есть?

Гость|28.09.2018 10:43|

дожили! царю некем в солдатиков поиграть!

Гость|28.09.2018 10:45|

Пора армию на полностью контрактную основу перевести, причем давно пора.

А срочнику мотивации служить нет.

Гость|28.09.2018 10:48|

В армию брать только тех у кого есть семья и дети. Это ответственные люди и им есть кого защищать. А малолеток пора не призывать. Воин это мужчина в 40 лет, а не худосочный дрищь.

Гость|28.09.2018 10:50|

Гость писал(a):

Пора армию на полностью контрактную основу перевести,

Называй вещи своими именами, НАЕМНИКИ. Наемники еще ни кого ни когда не защитили. У наемника есть одна задача заработать денег, а не грудь в крестах и голова в кустах.

Гость|28.09.2018 11:14|

Само происхождение слова солдат идёт от слова "сольдо", т.е. монета. В слове Наемник ничего плохого нет. Солдат он настоящий солдат только тогда когда он профессионал, он живёт этим, он постоянно в профессии. А когда он призванный дрищ, который ничего не умеет, он как ушел в армию дрищем, таким же и ушел. Какой это солдат? Они вон ролики в Ютуб выкладывают про армию, посмотришь - плакать хочется. Настоящий солдат это воин перевитый мускулами, владеющий всеми видами оружия, могущий глотку врагу зубами перегрызть и питаться падалью в джунглях чтобы выжить, владеющий ножом, автоматом, саперной лопаткой, искусством самообороны типа каратэ или самбо и т.п. Вот это и есть солдат.

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