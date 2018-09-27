27.09.2018 | 15:06

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Кузнецкого района, который, будучи пьяным за рулем, врезался в другую машину и покалечил целую семью.

ЧП произошло в дневное время в мае, пьяный водитель на ВАЗ-2114 двигался по дороге Кузнецк – Русский Камешкир. На 29-м километре он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Logan.

В иномарке находилась семья из Кузнецка: бабушка, дедушка, мама, папа и два ребенка - 2011 и 2018 года рождения. Все они были пристегнуты, дети перевозились в автокресле и автолюльке соответственно.

В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров: дети и женщины 1988 и 1967 года рождения. Вред, нанесенный здоровью троих из них, включая младенца, был квалифицирован как тяжкий.

«При назначении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих (полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей), отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Ранее водитель не был судим и к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра он не состоит.

Признав сельчанина виновным, суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишению права управлять транспортными средствами на срок два года.

Также суд взыскал с него в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в общей сумме 1 400 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», - уточнили в суде.