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Криминал | Пензенец сознался в краже йоркширского терьера у своих знакомых

27.09.2018|10:44
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Полуторагодовалая собачка по кличке Жюльена породы йоркширский терьер исчезла из квартиры, откуда никогда не выходила без хозяев.

Пропажу питомицы владельцы обнаружили не сразу. Накануне к ним приходили гости, и только на следующий день выяснилось, что Жюльены нет дома. Сначала хозяева искали любимицу самостоятельно, а потом обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности.

По словам гостя, он вышел из квартиры и на лестнице заметил, что собака выбежала за ним. Вместо того чтобы вернуть ее домой, мужчина подхватил йоркширского терьера и забрал с собой. После этого он подарил Жюльену приятелю, а тот выставил животное на продажу.

Однако поживиться за счет украденной собачки продавец не успел: полицейские нашли терьера и вернули хозяевам.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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