27.09.2018 | 10:44

Полуторагодовалая собачка по кличке Жюльена породы йоркширский терьер исчезла из квартиры, откуда никогда не выходила без хозяев.

Пропажу питомицы владельцы обнаружили не сразу. Накануне к ним приходили гости, и только на следующий день выяснилось, что Жюльены нет дома. Сначала хозяева искали любимицу самостоятельно, а потом обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 45-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности.

По словам гостя, он вышел из квартиры и на лестнице заметил, что собака выбежала за ним. Вместо того чтобы вернуть ее домой, мужчина подхватил йоркширского терьера и забрал с собой. После этого он подарил Жюльену приятелю, а тот выставил животное на продажу.

Однако поживиться за счет украденной собачки продавец не успел: полицейские нашли терьера и вернули хозяевам.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.