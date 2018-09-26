Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

Криминал | В Пензе разыскивают женщин, укравших у пенсионерки деньги из-под скатерти

26.09.2018|12:40
Печать

Пензенская полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег из квартиры 80-летней пенсионерки на Коммунистической улице.

Днем во вторник, 25 сентября, к пожилой горожанке пришли две незнакомки, представившиеся работницами горводоканала. После их ухода бабушка обнаружила, что деньги (77 тысяч рублей), которые она хранила на столе под скатертью, заменены на книжные закладки, похожие на банкноты.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Обеим женщинам на вид 30-35 лет, их рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее. На одной из них была темная куртка, на второй - светло-голубая или светло-зеленая, на голове - темный берет.

0
0
0
0
 
Гость|26.09.2018 14:07|

penzainform.ru писал(a):

Пензенская полиция
могла бы направить в Министерство Внутренних Дел Российской Федерации заявление с предложением о том чтобы в штатное расписание ввели несколько должностей экстрасенсов

для розыска пропавших в Пензенской области и иных вопросов

Гость|26.09.2018 14:16|

В виду я имел такую должность,за которую никто не платит!

Пусть полицаи ищут.Им и зарплата достойная,и пенсия по выслуге лет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!