26.09.2018 | 12:40

Пензенская полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег из квартиры 80-летней пенсионерки на Коммунистической улице.

Днем во вторник, 25 сентября, к пожилой горожанке пришли две незнакомки, представившиеся работницами горводоканала. После их ухода бабушка обнаружила, что деньги (77 тысяч рублей), которые она хранила на столе под скатертью, заменены на книжные закладки, похожие на банкноты.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

Обеим женщинам на вид 30-35 лет, их рост 160-165 сантиметров, телосложение среднее. На одной из них была темная куртка, на второй - светло-голубая или светло-зеленая, на голове - темный берет.