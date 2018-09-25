25.09.2018 | 11:02

За попытку сбыта поддельной денежной купюры 39-летний житель Каменки отправится за решетку. Личность злоумышленника удалось определить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговой точке.

«За несколько дней до инцидента в гости к семье подозреваемого из Москвы приехала родственница. Она привезла с собой деньги, которые ей передал отец на дорожные расходы, среди них оказалась купюра достоинством в 5 000 рублей. С этой банкнотой девушка отправилась в магазин, где попыталась ею расплатиться», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Однако продавцы отказались принять купюру и посоветовали обратиться в банк. Распознать ненастоящую банкноту не так уж и сложно.

«Нужно обращать внимание на изображение эмблемы города Хабаровска на пятитысячной купюре: цвет эмблемы должен меняться с малинового на золотисто-зеленый», - отметила старший эксперт отдела ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Ольга Логинова.

Придя домой, девушка рассказала близким о неприятном инциденте и о том, что собирается выяснить у отца, откуда он взял фальшивку.

«На следующий день злоумышленник захотел приобрести алкогольные напитки. Без ведома родственницы он залез в ее сумочку и обнаружил там поддельную банкноту, которую взял себе, и отправился в магазин, чтобы разменять ее. Однако в первой торговой организации ему сказали, что сдачи с купюры такого крупного достоинства у них нет», - добавила Ольга Евдокимова.

Тогда злоумышленник попытался через банкомат пополнить счет своей супруги, но техника отказывалась принимать фальшивку. В итоге мужчина пошел в большой продуктовый магазин, взял там бутылку вина, пачку чая и сигареты и расплатился поддельной купюрой.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.