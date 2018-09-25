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Криминал | Жителя Каменки задержали при попытке разменять фальшивую купюру

25.09.2018|11:02
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За попытку сбыта поддельной денежной купюры 39-летний житель Каменки отправится за решетку. Личность злоумышленника удалось определить благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным в торговой точке.

«За несколько дней до инцидента в гости к семье подозреваемого из Москвы приехала родственница. Она привезла с собой деньги, которые ей передал отец на дорожные расходы, среди них оказалась купюра достоинством в 5 000 рублей. С этой банкнотой девушка отправилась в магазин, где попыталась ею расплатиться», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Однако продавцы отказались принять купюру и посоветовали обратиться в банк. Распознать ненастоящую банкноту не так уж и сложно.

«Нужно обращать внимание на изображение эмблемы города Хабаровска на пятитысячной купюре: цвет эмблемы должен меняться с малинового на золотисто-зеленый», - отметила старший эксперт отдела ЭКЦ УМВД России по Пензенской области Ольга Логинова.

Придя домой, девушка рассказала близким о неприятном инциденте и о том, что собирается выяснить у отца, откуда он взял фальшивку.

«На следующий день злоумышленник захотел приобрести алкогольные напитки. Без ведома родственницы он залез в ее сумочку и обнаружил там поддельную банкноту, которую взял себе, и отправился в магазин, чтобы разменять ее. Однако в первой торговой организации ему сказали, что сдачи с купюры такого крупного достоинства у них нет», - добавила Ольга Евдокимова.

Тогда злоумышленник попытался через банкомат пополнить счет своей супруги, но техника отказывалась принимать фальшивку. В итоге мужчина пошел в большой продуктовый магазин, взял там бутылку вина, пачку чая и сигареты и расплатился поддельной купюрой.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Гость|25.09.2018 11:50|

интересно за что ему грозит срок.

1. в первом магазине - не было сдачи

2. в банкомате - просто не принял купюру (что часто бывает не только с 5000-ными)

3. во втором магазине - он расплатился.

вопрос: откуда он мог знать что она (5000) фальшивая?

если бы ему в первом магазине или в банке сказали про фальшивку, но он потом в другом магазине ее разменял, тогда да. Но откуда он мог знать, если не принимать в расчет слова родственницы из нерезиновой.

И вообще он просто залез в кошелек и взял чужие деньги.

За это и привлекать надо, если заяву назад не возьмут.

Гость|25.09.2018 11:59|

Про исправьте в заголовке :)

Гость|25.09.2018 12:09|

В управлении отметили, что детектор не выявил признаков фальшивки, но продавец усомнилась в подлинности банкноты по ряду внешних признаков и стала внимательно ее рассматривать.

«Покупатели, стоявшие в очереди, начали возмущаться действиями продавца, и она приняла банкноту, выдав подозреваемому сдачу в 4 тыс. 600 рублей. Подделку обнаружили только вечером», — пояснили в полиции.

детектор не выявил, значит эту "купюру" и банкомат мог выдать.

А мужик виноват, здорово че((

Гость|25.09.2018 12:48|

Выданная вчера в банкомате рсхб купюра в 2 тыс рублей была принята в спаре после ....шестикратного сканирования на детекторе.

Имя: Гость
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