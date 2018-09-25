25.09.2018 | 16:45

Житель Пензы Сергей Ананьин, получивший благодарность начальника областного УМВД России, считает, что ничего сверхъестественного не сделал. Молодой человек задержал подозреваемого в грабеже.

В Чемодановке к Сергею, сидевшему в автомобиле, обратилась пенсионерка.

«Бабушка подошла, постучала в стекло, попросила о помощи - якобы данный гражданин украл у нее кошелек. Бабушке я не отказал, мы нашли этого человека. Я сопроводил его к магазину, который находился недалеко от нас. Там были свидетели, камеры и все такое, и уже из магазина я вызвал сотрудников полиции», - рассказал Сергей Ананьин.

«Я шел пьяный, встретил бабушку на пути, решил помочь ей сумку донести, а там я увидел кошелек. Я кошелек выдернул из сумки и убежал», - заявил подозреваемый.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы», - сообщил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.