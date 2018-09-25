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Криминал | Житель Пензы задержал грабителя до приезда полиции

25.09.2018|16:45
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Житель Пензы Сергей Ананьин, получивший благодарность начальника областного УМВД России, считает, что ничего сверхъестественного не сделал. Молодой человек задержал подозреваемого в грабеже.

В Чемодановке к Сергею, сидевшему в автомобиле, обратилась пенсионерка.

«Бабушка подошла, постучала в стекло, попросила о помощи - якобы данный гражданин украл у нее кошелек. Бабушке я не отказал, мы нашли этого человека. Я сопроводил его к магазину, который находился недалеко от нас. Там были свидетели, камеры и все такое, и уже из магазина я вызвал сотрудников полиции», - рассказал Сергей Ананьин.

«Я шел пьяный, встретил бабушку на пути, решил помочь ей сумку донести, а там я увидел кошелек. Я кошелек выдернул из сумки и убежал», - заявил подозреваемый.

«По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкции статьи предусматривают наказание до четырех лет лишения свободы», - сообщил начальник ОМВД России по Бессоновскому району Сергей Кожаев.

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Гость|25.09.2018 20:11|

Вор пришибленый,а другой ног и ножик в бок.

Гость|25.09.2018 20:29|

Молодец, парень! Герой!

Гость|25.09.2018 20:39|

Гость писал(a):

Молодец, парень! Герой!
вот только аккуратнее нужно геройствовать - будешь задерживать преступника, а на нарах можешь оказаться сам - слишком неоднозначно у нас трактуют 37-ю статью ук.

Гость|25.09.2018 20:50|

Геройства и подвиги - удел дураков

Гость|25.09.2018 21:28|

Гость писал(a):

вот только аккуратнее нужно геройствовать - будешь задерживать преступника, а на нарах можешь оказаться сам - слишком неоднозначно у нас трактуют 37-ю статью ук.

Парень поступил умно, не стал хватать, а проявил выдержку и смекалку. Иначе его могли самого привлеч за лишение человека свободы. заголовок вводит в заблуждение. жюрналисты? А?

Имя: Гость
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