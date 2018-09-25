25.09.2018 | 10:15

Суд вынес приговор экс-главе администрации Междуреченского сельсовета Каменского района. Она признана виновной в служебном подлоге.

26 июля 2017 года чиновница заключила договор с МУП ЖКХ «Междуреченское» на текущий ремонт кровли здания и площадки перед входом в администрацию сельсовета. Менее чем через неделю, 1 августа, она подписала акт приемки работ и справку об их стоимости, хотя ремонт выполнен не был.

«Документы глава администрации подписала, чтобы получить премию за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение показателей социально-экономического развития сельсовета, в том числе за освоение бюджетных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она также добавила, что женщиной двигали карьеризм и желание приукрасить реальное положение дел, связанных с проведением ремонта.

На основании подложных документов в августе и ноябре 2017 года со счета администрации Междуреченского сельсовета подрядчику были перечислены 60 037,82 руб.

Суд оштрафовал бывшую муниципальную служащую на 10 тысяч рублей. Эти средства пойдут в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.