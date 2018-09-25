Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.38  |  $  65.82

Криминал | В Каменском районе муниципальная чиновница совершила служебный подлог

25.09.2018|10:15
Печать

Суд вынес приговор экс-главе администрации Междуреченского сельсовета Каменского района. Она признана виновной в служебном подлоге.

26 июля 2017 года чиновница заключила договор с МУП ЖКХ «Междуреченское» на текущий ремонт кровли здания и площадки перед входом в администрацию сельсовета. Менее чем через неделю, 1 августа, она подписала акт приемки работ и справку об их стоимости, хотя ремонт выполнен не был.

«Документы глава администрации подписала, чтобы получить премию за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение показателей социально-экономического развития сельсовета, в том числе за освоение бюджетных средств», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она также добавила, что женщиной двигали карьеризм и желание приукрасить реальное положение дел, связанных с проведением ремонта.

На основании подложных документов в августе и ноябре 2017 года со счета администрации Междуреченского сельсовета подрядчику были перечислены 60 037,82 руб.

Суд оштрафовал бывшую муниципальную служащую на 10 тысяч рублей. Эти средства пойдут в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|25.09.2018 10:40|

Только мульёнами и вагонами можно...

Гость|25.09.2018 11:06|

penzainform.ru писал(a):

«Документы глава администрации подписала, чтобы получить премию за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение показателей социально-экономического развития сельсовета, в том числе за освоение бюджетных средств»

Она член ЕР?

Гость|25.09.2018 12:36|

Там же вроде татарин главой был? До него пенсионер-бывший участковый.

Гость|25.09.2018 12:39|

Гость писал(a):

Гость|25.09.2018 12:36|Там же вроде татарин главой был? До него пенсионер-бывший участковый.
У всех финиш одинаков

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!