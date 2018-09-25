25.09.2018 | 13:17

В Спасске прокуратура требует привлечь к ответственности директора школы и начальника районного отдела образования, которые попытались скрыть факт избиения местного 14-летнего школьника.

«Вопреки требованиям закона директор образовательной организации, в которой обучается несовершеннолетний, причинивший телесные повреждения другому ребенку, и начальник отдела образования администрации Спасского района не сообщили о произошедшем факте в органы внутренних дел, не уведомили прокурора района», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, директор и другие работники школы попытались уговорить мать потерпевшего не заявлять о драке в правоохранительные органы.

«Материалы проведенной проверки прокуратура Спасского района направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании директора школы и начальника районного отдела образования по статье 293 УК РФ («Халатность») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», - добавила Светлана Артамонова.

Также прокуратура поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, ненадлежаще исполнивших свои обязанности, и увольнении директора школы.

Видеозапись избиения 14-летнего подростка была выложена в Интернет. По данному факту региональное управление СК РФ уже возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

8 сентября 16-летний подросток на стадионе в Спасске нанес 14-летнему потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами. Избитого юношу госпитализировали в областную детскую клиническую больницу им. Филатова, где ему оказали необходимую помощь.

На видео, продемонстрированном в том числе на одном из федеральных телеканалов, агрессор объясняет, что решил проучить 14-летнего школьника за неверные слова об их общей знакомой. Злоумышленник ставил жертву на колени, требовал 100 раз просить «пожалуйста», бил по спине, ногам, голове, сопровождая все это нецензурной бранью.

За процессом наблюдали не менее четырех человек, ни один из них не стал вмешиваться. «Помирай!» - кричал агрессор, а спутники просили только не убивать и не сломать что-нибудь жертве, чтобы не получить «уголовку».

14 сентября в Пензе во дворе на улице Островского подростки подрались из-за девушки. 15 сентября один из них - 16-летний студент колледжа - скончался вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.