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Криминал | В Пензе разыскивают молодого человека, укравшего туалетную воду за 2 500 руб.

24.09.2018|17:40
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В Пензе разыскивается подозреваемый в краже из магазина туалетной воды стоимостью более 2 500 рублей. Обратившийся в правоохранительные органы представитель торговой организации сообщил, что пропажу обнаружили во время инвентаризации.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что преступление более месяца назад совершил молодой человек. Его объявили в розыск.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, он среднего роста, на правой руке у него наколота татуировка.

«Если у вас есть информация о личности данного гражданина и его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 599-702 или 02», - обратилась к пензенцам пресс-служба ведомства.

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Гость|24.09.2018 18:50|

За месяц много воды утекло.

Гость|24.09.2018 18:54|

за 2500 руб 2 года турьмы. а за краденные мильоны условно!!!!!????

Гость|24.09.2018 19:24|

Водичка женская али как?

Гость|24.09.2018 21:15|

Гость писал(a):

Водичка женская али как?
Неважно. Главное чтобы градус был высокий

Гость|24.09.2018 21:39|

penzainform.ru писал(a):

на правой руке у него наколота татуировка
на левой между прочем тоже есть татуха у кисти, следаки вы никчемные.

Гость|24.09.2018 21:57|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе разыскивается подозреваемый в краже из магазина туалетной воды стоимостью более 2 500 ру
А в Пензе случайно не разыскивается, по списку, проектант, строитель и чиновник подписавший акт ввода в эксплуатацию тех новых развалюх в Заре?

Там ведь явно ущерб государству не 2,5 рубля.

Гость|24.09.2018 22:06|

Нифига се! И какого объема, интересно знать, балончик ценой 2500 р.? И это сколько нужно таких балончиков, чтобы бачок наполнить?

Гость|24.09.2018 22:13|

Нормальные духи по 6-8тыс за 100мл. Вот и считай: 30-50 мл флакон где-то был.

Гость|24.09.2018 22:17|

А сколько мл в бачке унитаза?

Гость|24.09.2018 22:23|

Даю наколочку: зовут Денис, 1987 г.р. Дальше сами

Гость|24.09.2018 22:26|

Гость писал(a):

Даю наколочку: зовут Денис, 1987 г.р. Дальше сами
Не пали контору, братуха)))

Имя: Гость
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