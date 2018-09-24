24.09.2018 | 17:40

В Пензе разыскивается подозреваемый в краже из магазина туалетной воды стоимостью более 2 500 рублей. Обратившийся в правоохранительные органы представитель торговой организации сообщил, что пропажу обнаружили во время инвентаризации.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что преступление более месяца назад совершил молодой человек. Его объявили в розыск.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

На вид разыскиваемому 25-30 лет, он среднего роста, на правой руке у него наколота татуировка.

«Если у вас есть информация о личности данного гражданина и его возможном местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 599-702 или 02», - обратилась к пензенцам пресс-служба ведомства.