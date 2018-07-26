26.07.2018 | 15:47

Правоохранительными органами была пресечена деятельность сети, которая окутала сразу несколько районов области. Незаконный игорный бизнес организовали ранее судимые граждане.

«Данная группа установила в нескольких помещениях кафе, баров, станций технического обслуживания, автомоек, магазинов игровое оборудование с использованием сети Интернет, которое может выдавать выигрыш в процессе игры», - рассказала старший следователь СУ СК РФ по Пензенской области Ирина Зотова.

«Участники группы устанавливали терминалы, внешне схожие с терминалами оплаты услуг сотовой связи», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В ходе обысков было изъято 38 единиц оборудования. За два года работы они принесли своим владельцам около 5 миллионов рублей и новый тюремный срок.