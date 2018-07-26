26.07.2018 | 10:57

В Пензе сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали молодого мужчину, подозреваемого в грабеже.

Потерпевший, обратившись в правоохранительные органы, сообщил, что 23 июля, когда он выходил из автомобиля на улице Дзержинского, незнакомый человек попросил у него закурить.

«Предложив отойти в сторону для разговора, он отобрал у него телефон, планшет и деньги в сумме 1 000 рублей», - пояснили в пресс-службе управления.

Ограбленный подробно описал злоумышленника и показал направление, в котором он скрылся. У одного из домов на улице Дзержинского росгвардейцы нашли схожего по приметам мужчину. Потерпевший его опознал.

Незадачливого грабителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.