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Криминал | На ул. Дзержинского у мужчины отобрали телефон, планшет и 1 000 рублей

26.07.2018|10:57
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В Пензе сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали молодого мужчину, подозреваемого в грабеже.

Потерпевший, обратившись в правоохранительные органы, сообщил, что 23 июля, когда он выходил из автомобиля на улице Дзержинского, незнакомый человек попросил у него закурить.

«Предложив отойти в сторону для разговора, он отобрал у него телефон, планшет и деньги в сумме 1 000 рублей», - пояснили в пресс-службе управления.

Ограбленный подробно описал злоумышленника и показал направление, в котором он скрылся. У одного из домов на улице Дзержинского росгвардейцы нашли схожего по приметам мужчину. Потерпевший его опознал.

Незадачливого грабителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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Гость|26.07.2018 11:03|

Какой может быть разговор с незнакомым?Знакомиться?Поближе?

Гость|26.07.2018 11:08|

Что то, как-то мутно.

Гость|26.07.2018 11:24|

1000 рублей ? маловато , не стоило и писать)

Имя: Гость
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