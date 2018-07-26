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Криминал | Бывший главврач детской поликлиники в Пензе не смог оспорить решение суда

26.07.2018|15:38
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У Городской детской поликлиники сменится руководство. Валерий Асеев, являвшийся главным врачом учреждения, судом признан виновным в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Уголовное дело было заведено в ходе закупки диагностического оборудования.

«Совершил действие по необоснованному ограничению числа участников закупки, предоставив ООО «Гарант-Мед» преимущество перед другими участниками, а также в отсутствии правовых оснований создал условия для беспрепятственной победы ООО «Гарант-Мед» в аукционе», - рассказала прокурор отдела областной прокуратуры Катерина Майорова.

При этом диагностические наборы у этой компании были дороже почти на 2 миллиона 300 тысяч рублей, чем у других фирм, выступивших с коммерческим предложением.

В должности главного врача Городской детской поликлиники Валерий Асеев проработал много лет.

«Наиболее остро у нас сейчас стоит вопрос с окулистами, с участковым врачами-педиатрами. Самая тяжелая ситуация с участковыми врачами - их работа самая тяжелая, потому что половину рабочего времени они ногами должны ходить по вызовам», - отмечал он, находясь в должности.

Ранее проблем с законом у Валерия Асеева не было, свою вину он признал и раскаялся. Это учли служители Фемиды.

«В результате суд назначил Асееву наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях на два года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Сначала такой вердикт вынес районный суд, мужчина с ним не согласился, но коллегия по уголовным делам из вышестоящей инстанции оставила решение без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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