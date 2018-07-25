25.07.2018 | 12:45

В Пензе 47-летнего руководителя ООО «Гранд-Строй+» будут судить за два факта мошенничества в сфере ЖКХ в крупном размере, которое он совершил, воспользовавшись своим служебным положением.

В 2017 году мужчина, будучи директором и единственным учредителем организации, составил сметы на капитальный ремонт инженерных коммуникаций горячего и холодного водоснабжения в подвалах многоквартирных домов № 89 и 113 на улице Чаадаева, указав в расчетах стоимость дорогих материалов и завысив необходимый объем работ.

После рассмотрения документов на расчетный счет компании поступили деньги со спецсчета фонда капремонта. На них обвиняемый закупил более дешевые материалы и сделал не все виды работ, указанные в смете.

В результате его действий жильцы дома № 89 потеряли более 158 тысяч рублей, дома № 113 – более 289 тысяч рублей.

«Ущерб в полном объеме возмещен на стадии предварительного расследования. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.