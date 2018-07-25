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Криминал | Пензенца будут судить за мошенничество с деньгами из фонда капремонта

25.07.2018|12:45
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В Пензе 47-летнего руководителя ООО «Гранд-Строй+» будут судить за два факта мошенничества в сфере ЖКХ в крупном размере, которое он совершил, воспользовавшись своим служебным положением.

В 2017 году мужчина, будучи директором и единственным учредителем организации, составил сметы на капитальный ремонт инженерных коммуникаций горячего и холодного водоснабжения в подвалах многоквартирных домов № 89 и 113 на улице Чаадаева, указав в расчетах стоимость дорогих материалов и завысив необходимый объем работ.

После рассмотрения документов на расчетный счет компании поступили деньги со спецсчета фонда капремонта. На них обвиняемый закупил более дешевые материалы и сделал не все виды работ, указанные в смете.

В результате его действий жильцы дома № 89 потеряли более 158 тысяч рублей, дома № 113 – более 289 тысяч рублей.

«Ущерб в полном объеме возмещен на стадии предварительного расследования. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|25.07.2018 12:56|

Обычное явление. Так сейчас везде!

Гость|25.07.2018 12:57|

Это он просто не поделился и не договорился с кем надо. Самодеятельность тут недопустима.

Гость|25.07.2018 13:10|

А что же самого главного мошенника капремонта не судите? Не платил и не буду.

Имя: Гость
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