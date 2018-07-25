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Криминал | Обманувшего жительницу Пензенской области задержали в Удмуртии

25.07.2018|15:52
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Для скольких женщин 29-летний уроженец Удмуртии стал нежеланным ребенком, он и сам не может посчитать. Мужчина обманывал жительниц разных регионов страны с 2012 года.

«Я звонил, если брала женщина, говорил: «Алло, мам». Если она меня узнавала, называла каким-нибудь имеем, говорил, что попал в ДТП. Потом говорил, что передам трубку сотруднику ДПС, менял голос и говорил вместо сотрудника», - рассказал подозреваемый.

«По его словам, в день он совершал до 500 телефонных звонков, так как большинство граждан, которым он звонил, не верили и разговор не продолжали», - сообщила следователь СО МО «Нижнеломовский» МВД РФ Наталья Задоркина.

А вот жительница деревни Волжанка Нижнеломовского района человеку на другом конце провода поверила и перечислила на указанный им номер телефона 15 тысяч рублей. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Стражи порядка, вычислив, что звонок был сделан из Удмуртии, сразу же отправились туда и задержали злоумышленника. Уже известно о четырех случаях мошенничества в Пензенской области, к которым он причастен. В настоящее время устанавливаются другие жертвы этого мужчины.

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