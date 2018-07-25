В Нижнеломовском районе 20-летнего местного жителя осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.
В марте он заказал в Интернете, на одном из белорусских сайтов, 700 таблеток и 56 ампул препаратов Sp Stanozol, Turanabol, Turhoged, Dianoged, Sustamed, Testosteronа E, Testoged E, Testoged P и Testosteronа Р на общую сумму 15 201 рубль.
При этом молодой человек знал, что эти вещества запрещены в свободном обороте на территории России.
В апреле он получил два международных отправления с заказанной продукцией в почтовом отделении, после чего был задержан сотрудниками полиции.
В итоге ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
«Изъятые почтовые отправления с препаратами постановлено уничтожить», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.
вот чудак на м, еще и безфотный !