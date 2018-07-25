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Криминал | 20-летнего жителя Нижнеломовского района осудили за контрабанду

25.07.2018|11:21
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В Нижнеломовском районе 20-летнего местного жителя осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.

В марте он заказал в Интернете, на одном из белорусских сайтов, 700 таблеток и 56 ампул препаратов Sp Stanozol, Turanabol, Turhoged, Dianoged, Sustamed, Testosteronа E, Testoged E, Testoged P и Testosteronа Р на общую сумму 15 201 рубль.

При этом молодой человек знал, что эти вещества запрещены в свободном обороте на территории России.

В апреле он получил два международных отправления с заказанной продукцией в почтовом отделении, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Изъятые почтовые отправления с препаратами постановлено уничтожить», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

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Гость|25.07.2018 11:33|

вот чудак на м, еще и безфотный !

Гость|25.07.2018 11:36|

Гость писал(a):

вот чудак на м, еще и безфотный !
новость - фейк

Имя: Гость
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