25.07.2018 | 11:21

В Нижнеломовском районе 20-летнего местного жителя осудили за контрабанду сильнодействующих веществ.

В марте он заказал в Интернете, на одном из белорусских сайтов, 700 таблеток и 56 ампул препаратов Sp Stanozol, Turanabol, Turhoged, Dianoged, Sustamed, Testosteronа E, Testoged E, Testoged P и Testosteronа Р на общую сумму 15 201 рубль.

При этом молодой человек знал, что эти вещества запрещены в свободном обороте на территории России.

В апреле он получил два международных отправления с заказанной продукцией в почтовом отделении, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Изъятые почтовые отправления с препаратами постановлено уничтожить», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.