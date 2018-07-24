24.07.2018 | 09:30

Жителя Тамалы признали виновным в публичном оскорблении и применении неопасного для жизни насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

23 мая сотрудник правоохранительных органов, одетый по форме, заметил мужчину напротив одного из домов в райцентре. Было очевидно, что он пьян.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде полицейский решил составить на него административный протокол, для чего пригласил пройти в отделение.

Выражая недовольство, нарушитель в присутствии других сельчан стал публично оскорблять представителя органов внутренних дел словами ненормативной лексики и грубой бранью, а потом толкнул его двумя руками в область груди, так что тот упал на асфальт.

В итоге мужчину оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили в Тамалинском районном суде.