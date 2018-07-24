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Криминал | Житель Тамалы публично оскорбил и толкнул полицейского

24.07.2018|09:30
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Жителя Тамалы признали виновным в публичном оскорблении и применении неопасного для жизни насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

23 мая сотрудник правоохранительных органов, одетый по форме, заметил мужчину напротив одного из домов в райцентре. Было очевидно, что он пьян.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде полицейский решил составить на него административный протокол, для чего пригласил пройти в отделение.

Выражая недовольство, нарушитель в присутствии других сельчан стал публично оскорблять представителя органов внутренних дел словами ненормативной лексики и грубой бранью, а потом толкнул его двумя руками в область груди, так что тот упал на асфальт.

В итоге мужчину оштрафовали на 10 000 рублей, сообщили в Тамалинском районном суде.

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Гость|24.07.2018 09:44|

Почему не посадили? Какое уважение после этого к представителям закона? Дали бы лет 5 и другим не повадно.

Гость|24.07.2018 10:18|

Гость писал(a):

Почему не посадили? Какое уважение после этого к представителям закона? Дали бы лет 5 и другим не повадно.
А какой смысл его сажать? Он за такое деяние в тюрьме будет жить как на курорте. Отрицалово, да ещё врезал менту. По тамошним понятием это в особом почёте. Лучше рублём наказать. Только вот маловато чего-то присудили.

Гость|24.07.2018 10:39|

Гость писал(a):

Почему не посадили?
Это называется магия денег. Полицаи в таких случаях раскручивают клиента по полной, не переживай за них так силно.

Гость|24.07.2018 10:41|

Гость писал(a):

Какое уважение после этого к представителям закона? Дали бы лет 5 и другим не повадно.
Посмотри ролики в интернете, они падают как футболисты из-за штрафного.

Имя: Гость
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