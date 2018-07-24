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Криминал | В Пензе угонщик получил два с половиной года колонии строгого режима

24.07.2018|11:56
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В Пензе ранее судимого мужчину признали виновным в угоне автомобиля.

2 сентября 2017 года в период с 21:00 до 22:30 он, будучи пьяным, подошел к чужой машине, припаркованной у забора на одной из улиц областного центра, открыл ее, сел за руль, запустил двигатель ключом зажигания и уехал.

Через некоторое время, не справившись с управлением, угонщик врезался в препятствие в районе поворота с улицы Измайлова на улицу 354-й Стрелковой Дивизии. После этого он бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

Впоследствии мужчина раскаялся в содеянном. По совокупности приговоров за это и ранее совершенное преступление ему назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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