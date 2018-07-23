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Криминал | В Заречном двух судебных приставов обвиняют в получении взятки

23.07.2018|17:11
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Две сотрудницы Зареченского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Пензенской области обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Женщины согласились за 100 тысяч рублей снять арест с недвижимого имущества индивидуального предпринимателя, который задолжал 250 тысяч.

«Незаконное постановление об отмене мер по запрету регистрационных действий, а также действий по исключению из госреестра в отношении ½ доли авторемонтного цеха предпринимателя дало возможность получить взятку через посредника», - уточнили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Злоумышленниц задержали, когда они делили деньги между собой. На время следствия по возбужденному уголовному делу по решению суда они взяты под домашний арест.

В настоящее время закрепляется доказательственная база, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|23.07.2018 17:27|

Нам должники не платят, судебные приставы в течение 3 лет говорят с ответчиков взять нечего, да видно уже все с них взяли.

Гость|23.07.2018 17:34|

Гость писал(a):

Гость|23.07.2018 17:27|

Нам должники не платят, судебные приставы в течение 3 лет говорят с ответчиков взять нечего, да видно уже все с них взяли.

Во-во!!! И у нас то же самое!

Имя: Гость
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