23.07.2018 | 17:11

Две сотрудницы Зареченского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Пензенской области обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Женщины согласились за 100 тысяч рублей снять арест с недвижимого имущества индивидуального предпринимателя, который задолжал 250 тысяч.

«Незаконное постановление об отмене мер по запрету регистрационных действий, а также действий по исключению из госреестра в отношении ½ доли авторемонтного цеха предпринимателя дало возможность получить взятку через посредника», - уточнили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Злоумышленниц задержали, когда они делили деньги между собой. На время следствия по возбужденному уголовному делу по решению суда они взяты под домашний арест.

В настоящее время закрепляется доказательственная база, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.