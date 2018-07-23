Две сотрудницы Зареченского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Пензенской области обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.
Женщины согласились за 100 тысяч рублей снять арест с недвижимого имущества индивидуального предпринимателя, который задолжал 250 тысяч.
«Незаконное постановление об отмене мер по запрету регистрационных действий, а также действий по исключению из госреестра в отношении ½ доли авторемонтного цеха предпринимателя дало возможность получить взятку через посредника», - уточнили в пресс-службе регионального УФССП РФ.
Злоумышленниц задержали, когда они делили деньги между собой. На время следствия по возбужденному уголовному делу по решению суда они взяты под домашний арест.
В настоящее время закрепляется доказательственная база, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Нам должники не платят, судебные приставы в течение 3 лет говорят с ответчиков взять нечего, да видно уже все с них взяли.