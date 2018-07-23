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Криминал | В Белинском районе коллекторы опорочили честь и достоинство должницы

23.07.2018|10:25
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В Белинском районе возбуждено уголовное дело о клевете: коллекторам, расклеившим листовки о должнице, грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо обязательные работы на срок до 160 часов.

39-летняя местная жительница осенью 2017 года взяла кредит (микрозаем), но вернуть деньги вовремя не смогла. По ее словам, сумма долга с процентами не вышла за 8 000 рублей.

Чтобы напомнить женщине о невыплаченных деньгах, коллекторы в апреле на гараже рядом с ее домом наклеили листовку, на которой была фотография должницы и оскорбительные надписи, порочащие ее честь и достоинство.

Позже на двери подъезда сельчанки появилась вторая листовка - извещавшая о ее долге.

«Согласно действующему Федеральному закону коллекторы имеют право на общение с должником в определенных временных рамках: с 8:00 до 22:00 в рабочие дни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Само общение может происходить по телефону, в ходе личных встреч, почтовыми отправлениями или различного рода сообщениями (СМС, электронная почта). В каждом случае на коллекторе лежит обязанность сообщить должнику свои фамилию, имя, отчество, место работы и адрес его расположения. Нарушение установленных требований влечет административную либо уголовную ответственность», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость|23.07.2018 11:02|

Коллектор канализационный по нему стоки текут. Вот и работают в этих конторках такие же отморозки. Запретить их надо как хотел Грудинин.

Гость|23.07.2018 11:08|

Гость писал(a):

Коллектор канализационный по нему стоки текут. Вот и работают в этих конторках такие же отморозки. Запретить их надо как хотел Грудинин.
Губернатор тоже хотел прикрыть все пункты микрозаймов, однако воз и ныне там. Говорить и делать - разные вещи.

Гость|23.07.2018 11:12|

Коллекторы это каста опущенных мужчин ничего общего с честью и достоинством не имеющих с отсутствием родовой памяти, этакие биологические штамповки

Гость|23.07.2018 11:22|

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, сумма долга с процентами не вышла за 8 000 рублей

Отдай и больше не бери и заруби себе на носу. Какая сумма изначального кредита, на бутылку пива? Тогда какая честь и достоинство? Чего там можно опорочить?

Имя: Гость
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