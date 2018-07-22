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Криминал | В Терновке пьяный молодой человек угнал мотоцикл

22.07.2018|11:59
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23-летнего жителя Пензы осудили за угон мотоцикла. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на Ялтинской улице. Внимание молодого человека привлек припаркованный около забора мотоцикл без госномеров с оставленным в замке зажигания ключом. Пензенец сел на транспортное средство, завел его и уехал. Добравшись до дома, он кинул мотоцикл и скрылся.

Подсудимый сам сознался в совершении преступления и раскаялся. При вынесении приговора учитывался его возраст, состояние здоровья злоумышленника и его близких. Владелец мотоцикла не настаивал на строгом наказании угонщика и не стал требовать возмещения морального и материального вреда.

Молодого человека приговорили к ограничению свободы сроком на один год. «Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

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