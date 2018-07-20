20.07.2018 | 15:44

Жестокое преступление со сложным юридическим подтекстом и длительным расследованием: убийство в январе этого года четырехмесячного щенка сибирской хаски правоохранительными органами было квалифицировано как умышленное уничтожение чужого имущества.

«Хозяин, житель города Белинского, вечером не обнаружив своего щенка, стал его искать. Искал всю ночь, нашел его задушенным, с веревкой на шее, около трассы возле заправки. С точки зрения законодательства, щенок является чужим имуществом. Стоимость его превышала 30 тысяч рублей», - сообщила старший прокурор следственного управления прокуратуры области Яна Флерова.

Такова сухая буква закона, превратившая преданного друга и забавного пса в вещь, которую уничтожили.

«Предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, однако здесь есть ряд признаков: данные действия должны быть совершены публично и в присутствии малолетних детей. В данной ситуации жестокий поступок был тайным для людей», - добавила Яна Флерова.

Таинственному живодеру, если его найдут, грозит до двух лет лишения свободы. Такова цена собачьей жизни.