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Криминал | 20-летний кузнечанин получил удар ножом за просьбу вернуть 1 500 рублей

20.07.2018|09:15
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18-летнего жителя Кузнецка будут судить за нанесение тяжкого вреда здоровью знакомому, который требовал у него вернуть взятые в долг деньги. На момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Днем 8 мая 20-летний молодой человек позвонил своему знакомому и предложил встретиться. Тот пришел на улицу Леваневского, где они договорились увидеться, с другом. Инициатор встречи спросил у знакомого, когда он вернет ему 1 500 рублей, но горожанин стал отрицать, что одалживал деньги.

Молодые люди начали драться: 20-летний оппонент несколько раз ударил несовершеннолетнего, но их разнял сопровождавший последнего приятель. Вскоре он ушел, и между конфликтующими вновь завязалась потасовка.

«Когда несовершеннолетний упал на землю, он увидел рядом с собой нож, схватил его и нанес им не менее одного удара в спину потерпевшего. Противоправными действиями несовершеннолетнего потерпевшему причинена колото-резаная рана, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Раненый молодой человек поехал в Каменку к матери. Он объяснил ей, что упал на острый предмет, и после встречи с родственницей поехал в больницу, где ему сделали операцию. Женщина, понимая, что сын солгал ей, обратилась в правоохранительные органы.

«Обвиняемый в ходе следствия признал вину в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он достиг совершеннолетия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|20.07.2018 09:31|

Хитрый малёк. Не признал,что нож его.

Гость|20.07.2018 09:32|

А нож откуда рядом оказался?! Просто как камень валялся на земле?!

Гость|20.07.2018 09:32|

penzainform.ru писал(a):

Женщина, понимая, что сын солгал ей, обратилась в правоохранительные органы.
А врачи почему не вызвали? Как всегда у нас обнобоко подходят.

Гость|20.07.2018 09:38|

Правильный пацан растет! Прямая дорога во власть или депутаты. Судимость правда немного осложнить дело может, ну да это поправимо.

Гость|20.07.2018 10:10|

Ну да,крысуны у нас ценятся.

Гость|20.07.2018 11:19|

Гость писал(a):

Судимость правда немного осложнить дело может
судимость у власть имущих приветствуется

Гость|20.07.2018 11:44|

Да шакал он,за 1,5 рубля знакомого в спину нож ...

Гость|20.07.2018 12:03|

Видать как попросил, так и получил.

Гость|20.07.2018 14:06|

Мутно чёта.

Имя: Гость
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