20.07.2018 | 09:15

18-летнего жителя Кузнецка будут судить за нанесение тяжкого вреда здоровью знакомому, который требовал у него вернуть взятые в долг деньги. На момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним.

Днем 8 мая 20-летний молодой человек позвонил своему знакомому и предложил встретиться. Тот пришел на улицу Леваневского, где они договорились увидеться, с другом. Инициатор встречи спросил у знакомого, когда он вернет ему 1 500 рублей, но горожанин стал отрицать, что одалживал деньги.

Молодые люди начали драться: 20-летний оппонент несколько раз ударил несовершеннолетнего, но их разнял сопровождавший последнего приятель. Вскоре он ушел, и между конфликтующими вновь завязалась потасовка.

«Когда несовершеннолетний упал на землю, он увидел рядом с собой нож, схватил его и нанес им не менее одного удара в спину потерпевшего. Противоправными действиями несовершеннолетнего потерпевшему причинена колото-резаная рана, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Раненый молодой человек поехал в Каменку к матери. Он объяснил ей, что упал на острый предмет, и после встречи с родственницей поехал в больницу, где ему сделали операцию. Женщина, понимая, что сын солгал ей, обратилась в правоохранительные органы.

«Обвиняемый в ходе следствия признал вину в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он достиг совершеннолетия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.