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Криминал | В Наровчатском районе чиновник потратил бюджетные средства на подарки

19.07.2018|09:54
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В Наровчатском районе бывшего главу администрации Суркинского сельсовета осудили за растрату. В мае 2016 года он купил подарки для себя и работников администрации, хотя знал, что в местном бюджете такой статьи расходов нет.

Руководитель органа местного самоуправления приобрел в магазине картину, две подушки, одеяло, набор посуды и продукты на общую сумму 2 512 рублей.

При этом покупку он оформил недействительным договором между индивидуальным предпринимателем (хозяином магазина) и администрацией сельсовета. По документу на эту сумму была закуплена офисная бумага и канцтовары, деньги перечислены способом безналичного расчета.

Себе глава администрации взял картину, а подчиненным подарил все остальное. Продукты они съели за общим столом.

«Своими действиями гражданин причинил бюджету муниципального образования имущественный ущерб на сумму 2 512 рублей», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Впоследствии мужчина добровольно возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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Гость|19.07.2018 10:11|

:) :) :) :) :)

Гость|19.07.2018 10:12|

За 2 с половиной тысячи как быстро осудили! А других(н-р, Ширшину) за миллионы дома на диване держат...Глядишь, и срок давности выйдет

Гость|19.07.2018 10:13|

Охренеть,какой коррупционер. Самое главное картину прибрал. Нужно подарить ему ковёр с оленями.

Гость|19.07.2018 10:17|

penzainform.ru писал(a):

картину, две подушки, одеяло, набор посуды и продукты питания на общую сумму 2 512 рублей.

Нда...интересно картина в раме, подушки для кошки, одеяло какого размера, набор посуды видимо одноразовый, а продукты из заменителя. Разве можно купить столько качественного товара на 2512 руб.?

Гость|19.07.2018 10:29|

penzainform.ru писал(a):

В Наровчатском районе бывшего главу администрации Суркинского сельсовета осудили за растрату.

Тебя посОдЮт, а ты не воруй.

Гость|19.07.2018 10:32|

penzainform.ru писал(a):

на общую сумму 2 512 рублей.
Вся процедура следствия, суда и т.д. стоила бюджету дороже в десятки раз.

Гость|19.07.2018 10:33|

Для галочки клепают дела, чтобы не трогать настоящих воров.

Гость|19.07.2018 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Продукты они съели за общим столом.

Дети мои, решил я вас побаловать подарочками в нашем забытом всеми захолустье. Купим себе закуси и сувениры, а спишем на бумагу и расходники, все так делают и мы делали раньше так сделаем и сейчас. Интересно, а почему его одного, это же преступный сговор, а бухгалтер, а экономист, а кто ещё там ел из общей чашки? Это же груповуха, статья тяжелая, лет по пять с конфискацией что бы другим не повадно. Это же 2512 руб. шутка ли?

Гость|19.07.2018 10:59|

Молодец, не жлобяра, как некоторые! И себя не обидел, и подчиненные в добре! Вот такой должен руководитель быть, а не как некоторые, которые в одну харю жрут и никак не нажрутся!

Гость|19.07.2018 11:15|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2018 10:59|Молодец, не жлобяра, как некоторые! И себя не обидел, и подчиненные в добре! Вот такой должен руководитель быть, а не как некоторые, которые в одну харю жрут и никак не нажрутся!
Всё-таки кого-то обидел, вскрылась афера

Гость|19.07.2018 11:33|

две тысячи быстро увидели,а миллиарды пропадают,так никто не замечает...

Гость|19.07.2018 11:38|

Гость писал(a):

две тысячи быстро увидели,а миллиарды пропадают,так никто не замечает...

В чежом глазу соринку видят, в своем бревно не замечают.

Гость|19.07.2018 11:41|

Гость писал(a):

Молодец, не жлобяра, как некоторые! И себя не обидел, и подчиненные в добре! Вот такой должен руководитель быть, а не как некоторые, которые в одну харю жрут и никак не нажрутся!

Кто то же вложил и в подробностях.

Гость|19.07.2018 11:48|

на кол его

Гость|19.07.2018 11:59|

ну рассмешили...)))

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