19.07.2018 | 09:54

В Наровчатском районе бывшего главу администрации Суркинского сельсовета осудили за растрату. В мае 2016 года он купил подарки для себя и работников администрации, хотя знал, что в местном бюджете такой статьи расходов нет.

Руководитель органа местного самоуправления приобрел в магазине картину, две подушки, одеяло, набор посуды и продукты на общую сумму 2 512 рублей.

При этом покупку он оформил недействительным договором между индивидуальным предпринимателем (хозяином магазина) и администрацией сельсовета. По документу на эту сумму была закуплена офисная бумага и канцтовары, деньги перечислены способом безналичного расчета.

Себе глава администрации взял картину, а подчиненным подарил все остальное. Продукты они съели за общим столом.

«Своими действиями гражданин причинил бюджету муниципального образования имущественный ущерб на сумму 2 512 рублей», - сообщили в Наровчатском районном суде.

Впоследствии мужчина добровольно возместил ущерб. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.