19.07.2018 | 12:42

Двое жителей села Сосновка Тамалинского района осуждены за тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

7 апреля один из мужчин зашел в магазин «Магнит» в Тамале, взял с витрин три бутылки водки, две - текилы, по одной - коньяка и бренди, дезодорант, бальзам-ополаскиватель и три коробки конфет на общую сумму 7 421 рубль 70 копеек. Все это он спрятал под одежду и вынес.

В тот же день злоумышленник предложил знакомому таким же способом добыть алкоголь в другом магазине райцентра - «Пятерочке». Вместе они похитили оттуда две бутылки виски, четыре - коньяка и одну - напитка на основе виски на общую сумму 2 217 рублей 30 копеек.

Впоследствии оба мужчины, ранее не судимые, раскаялись в содеянном и добровольно возместили ущерб.

В итоге инициативному сельчанину назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Его знакомому придется посвятить труду 60 часов, сообщили в Тамалинском районном суде.