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Криминал | Двое жителей Тамалинского района вынесли из магазина виски и коньяк

19.07.2018|12:42
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Двое жителей села Сосновка Тамалинского района осуждены за тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

7 апреля один из мужчин зашел в магазин «Магнит» в Тамале, взял с витрин три бутылки водки, две - текилы, по одной - коньяка и бренди, дезодорант, бальзам-ополаскиватель и три коробки конфет на общую сумму 7 421 рубль 70 копеек. Все это он спрятал под одежду и вынес.

В тот же день злоумышленник предложил знакомому таким же способом добыть алкоголь в другом магазине райцентра - «Пятерочке». Вместе они похитили оттуда две бутылки виски, четыре - коньяка и одну - напитка на основе виски на общую сумму 2 217 рублей 30 копеек.

Впоследствии оба мужчины, ранее не судимые, раскаялись в содеянном и добровольно возместили ущерб.

В итоге инициативному сельчанину назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Его знакомому придется посвятить труду 60 часов, сообщили в Тамалинском районном суде.

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Гость|19.07.2018 12:46|

раскаявшиеся успели нажраться ?

Гость|19.07.2018 13:28|

Они сами себя спалили: кричали во все горло на поселок, что могут взять из магазина всё что угодно!

Гость|19.07.2018 14:09|

penzainform.ru писал(a):

7 апреля один из мужчин зашел в магазин «Магнит» в Тамале, взял с витрин три бутылки водки, две - текилы, по одной - коньяка и бренди, дезодорант, бальзам-ополаскиватель и три коробки конфет на общую сумму 7 421 рубль 70 копеек. Все это он спрятал под одежду и вынес.

Идиот наверно еще тот кроме сельпо ничего не видел, там же камеры стоят.

Гость|19.07.2018 14:10|

penzainform.ru писал(a):

в виде 80 часов обязательных работ.

Легко отделался, видимо тюрьмы переполнены.

Гость|19.07.2018 14:15|

Водка, текила, коньяк, бренди,дезодорант и бальзам-ополаскиватель...Он что, реально всё это выжрать собирался? Да, тамалинские алкаши суровы, Челябинск нервно курит в стороне...

Гость|19.07.2018 14:17|

Гость писал(a):

Челябинск нервно курит в стороне...

Знай наших.)))

Гость|19.07.2018 14:29|

А зачем дезодорант с бальзамом-ополаскивателем-то понадобились?. Не уже ли хотели побрызгаться и рот прополоскать, чтобы не воняло.:-DDD

Гость|19.07.2018 14:52|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
7 апреля один из мужчин зашел в магазин «Магнит» в Тамале, взял с витрин три бутылки водки, две - текилы, по одной - коньяка и бренди, дезодорант, бальзам-ополаскиватель и три коробки конфет на общую сумму 7 421 рубль 70 копеек. Все это он спрятал под одежду и вынес.

Идиот наверно еще тот кроме сельпо ничего не видел, там же камеры стоят.

Надо было камеры жвачкой залепить.

Гость|19.07.2018 14:54|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Челябинск нервно курит в стороне...

Знай наших.)))

Точно. Выпить бальзам-ополаскиватель челябинские трактористы не смогут.

Гость|19.07.2018 15:09|

Имидж - ничто, жажда - все

Гость|19.07.2018 15:11|

Я вчера 2 пакета с продуктами вынес из магазина

Гость|19.07.2018 15:47|

"Я вчера 2 пакета с продуктами вынес из магазина"

За тобой уже едут и прокатят без ветерка

Гость|19.07.2018 16:03|

хорошо хоть совесть не пропили, а мозгов видимо уже совсем не осталось, раз под камеры воровать полезли

Гость|19.07.2018 17:32|

Гость писал(a):

хорошо хоть совесть не пропили, а мозгов видимо уже совсем не осталось, раз под камеры воровать полезли

Обкуренные были, вот и полезли. Теперь лет 5 будут без виски и коньяка.

Имя: Гость
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