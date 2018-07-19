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Криминал | Дело о служебном подлоге при ремонте фонтана в Кузнецке передано в суд

19.07.2018|15:33
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Начальник Управления капитального строительства города Кузнецка стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге.

«Чиновник, зная о том, что работы по муниципальному контракту не выполнены, но при этом желая украсить перед руководством положение дел по проведению реконструкционных работ, а также из корыстной заинтересованности изготовил акт приемки выполненных работ (в данном случае речь шла о покраске грязеуловительных решеток), в который внес заведомо ложные сведения о том, что эти работы действительно проведены», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это было в ноябре 2017-го, а уже в начале декабря, согласно фальсифицированным документам, реконструкция фонтана, включавшая замену гидроизоляции, отделку насосной и прокладку труб в чаше бассейна, якобы была завершена.

«На основании официальных документов, в которые были внесены заведомо ложные сведения, в середине декабря 2017 года с лицевого счета Управления капитального строительства города Кузнецка предпринимателю были перечислены денежные средства в сумме чуть более 5 миллионов 200 тысяч рублей», - добавила Татьяна Махницкая.

В ходе предварительного следствия начальник УКС города Кузнецка полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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Гость|19.07.2018 20:30|

Это дело ни о чем, для галочки. Не делает чести тем, кто его состряпал.

Имя: Гость
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