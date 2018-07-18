18.07.2018 | 12:37

В Нижнем Ломове 18-летнюю трижды судимую жительницу Ростова-на-Дону признали виновной в краже вещей из чужой сумки.

В марте, спустя три месяца после освобождения, молодая женщина пришла в магазин на улице Быкова и, увидев у одной из покупательниц открытую сумку, похитила из нее кошелек с деньгами и картой, принадлежащей мужу потерпевшей.

«Профессиональная карманница ввела в заблуждение незнакомых мужчин, сообщив им ложные сведения о том, что карта принадлежит ей, передала им ее и обнаруженный в кошельке лист бумаги с ПИН-кодом, после чего попросила их снять имеющиеся на карте денежные средства», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Мужчины выполнили просьбу и передали деньги злоумышленнице. В общей сложности ей досталось 34 000 рублей.

Впоследствии женщина возместила потерпевшим нанесенный ущерб. При вынесении приговора суд учел явку с повинной, наличие у нее троих малолетних детей, непогашенную судимость за аналогичное преступление. В итоге ростовчанке назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.