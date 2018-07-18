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Криминал | В Нижнем Ломове многодетную 18-летнюю ростовчанку осудили за кражу

18.07.2018|12:37
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В Нижнем Ломове 18-летнюю трижды судимую жительницу Ростова-на-Дону признали виновной в краже вещей из чужой сумки.

В марте, спустя три месяца после освобождения, молодая женщина пришла в магазин на улице Быкова и, увидев у одной из покупательниц открытую сумку, похитила из нее кошелек с деньгами и картой, принадлежащей мужу потерпевшей.

«Профессиональная карманница ввела в заблуждение незнакомых мужчин, сообщив им ложные сведения о том, что карта принадлежит ей, передала им ее и обнаруженный в кошельке лист бумаги с ПИН-кодом, после чего попросила их снять имеющиеся на карте денежные средства», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Мужчины выполнили просьбу и передали деньги злоумышленнице. В общей сложности ей досталось 34 000 рублей.

Впоследствии женщина возместила потерпевшим нанесенный ущерб. При вынесении приговора суд учел явку с повинной, наличие у нее троих малолетних детей, непогашенную судимость за аналогичное преступление. В итоге ростовчанке назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

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Гость|18.07.2018 12:50|

в 18 лет уже трое ? сразу тройня или по очереди ?

Гость|18.07.2018 12:51|

Гость писал(a):

в 18 лет уже трое ? сразу тройня или по очереди ?
еще и трижды судимая со школьной скамьи ?

Гость|18.07.2018 12:54|

Я слышу: "Ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо по зарез..."

Гость|18.07.2018 13:06|

Ещё не ворошили тему с Инвест Гарант и Бизнес Партнёр, там в настоящее время 3100 пострадавших от действия или бездействие сотрудников правоохранительных органов. Почему об этом СМИ молчит?!

Гость|18.07.2018 13:34|

Это цыгануха, если в что.

Имя: Гость
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