18.07.2018 | 17:05

В Иссинском районе 49-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В марте мужчина пришел в дом к знакомому в селе Ивановка, схватил его за одежду и пять раз ударил кулаком в правую часть грудной клетки. Через некоторое время он повторил то же самое, так что в итоге жертва получила перелом ребер.

Как сообщили в Иссинском районном суде, на заседание потерпевший не явился, но просил не наказывать обидчика строго, заявив, что не имеет к нему претензий.

С учетом двух непогашенных судимостей (за тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести) и путем присоединения наказания по другому приговору сельчанину дали три года и два месяца колонии строгого режима.