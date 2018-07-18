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Криминал | В Иссинском районе мужчина отправится в колонию за избиение знакомого

18.07.2018|17:05
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В Иссинском районе 49-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

В марте мужчина пришел в дом к знакомому в селе Ивановка, схватил его за одежду и пять раз ударил кулаком в правую часть грудной клетки. Через некоторое время он повторил то же самое, так что в итоге жертва получила перелом ребер.

Как сообщили в Иссинском районном суде, на заседание потерпевший не явился, но просил не наказывать обидчика строго, заявив, что не имеет к нему претензий.

С учетом двух непогашенных судимостей (за тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести) и путем присоединения наказания по другому приговору сельчанину дали три года и два месяца колонии строгого режима.

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Гость|18.07.2018 22:30|

Надо знакомых не бить,а обнимать ,целовать и любить.

Гость|18.07.2018 22:33|

Чем знакомого бить,лучше вместе друг друу пиписьки дрочить.

Гость|18.07.2018 22:34|

Правильно взяли бы друг дружку за детородные органы и доставили друг дружке удовольствие.

Имя: Гость
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