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Криминал | Причиной возгорания в доме в Лесном Вьясе могло стать неосторожное курение

18.07.2018|15:17
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По факту смерти трех человек при пожаре в селе Лесной Вьяс Лунинского района возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла во вторник, 17 июля, на улице Набережной. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела двух женщин 86 и 82 лет, приходившихся друг другу сестрами, и 52-летнего сына одной из них.

По словам очевидцев, сначала загорелась терраса, где спал мужчина. Он злоупотреблял крепкими напитками и находился на профилактическом учете в сельской администрации. Причиной пожара могло стать неосторожное курение.

«При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование уголовного дела.

Источник — Фото penza.sledcom.ru
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Гость|18.07.2018 15:59|

penzainform.ru писал(a):

Причиной пожара могло стать неосторожное курение.
по любому курение виновато, а не то, чтоpenzainform.ru писал(a):
Он злоупотреблял крепкими напитками

Гость|18.07.2018 16:03|

агенты пфр не замечены?

Гость|18.07.2018 16:57|

Рост количества пожаров с погибшими. МЧС опять в жопе!

Имя: Гость
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