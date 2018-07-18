18.07.2018 | 15:17

По факту смерти трех человек при пожаре в селе Лесной Вьяс Лунинского района возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла во вторник, 17 июля, на улице Набережной. После ликвидации возгорания в доме обнаружили тела двух женщин 86 и 82 лет, приходившихся друг другу сестрами, и 52-летнего сына одной из них.

По словам очевидцев, сначала загорелась терраса, где спал мужчина. Он злоупотреблял крепкими напитками и находился на профилактическом учете в сельской администрации. Причиной пожара могло стать неосторожное курение.

«При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование уголовного дела.