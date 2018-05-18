18.05.2018 | 09:14

В отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с июня по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая на тот момент должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства регионального минлесхоза совместно с замдиректора и мастером Юрсовского лесхоза, а также директором Кададинского лесничества организовал и произвел незаконную рубку сырорастущих сосен в Кузнецком и Сосновоборском районах.

Преступление было совершено под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия на основании подложных документов.

После сплошной рубки деревьев в ликвидном объеме 4 788 кубометров (на площади 17,8 гектара) лесному фонду России был причинен материальный ущерб в размере более 90 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее директору Кададинского лесничества было предъявлено обвинение в пособничестве в незаконной рубке, совершенной в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Заместителя директора и мастера Юрсовского лесхоза обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору.