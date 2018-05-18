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Криминал | В Пензе главу «Инком-Союза» осудили за мошенничество на сумму более 100 млн

18.05.2018|13:10
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36-летнего жителя Пензы осудили за мошенничество в особо крупном размере. Жертвами его преступной деятельности стали 16 граждан.

С марта 2013 по февраль 2016 года мужчина собирал с людей деньги якобы на покупку акций газодобывающих и металлургических компаний, чтобы затем продать их на фондовой бирже, и призывал «клиентов» привлекать к покупке акций знакомых.

«Он убеждал кредиторов в отсутствии рисков потери вложенных средств, создавал образ благонадежного и ответственного заемщика, оформлял получение денег расписками и договорами займа как физическое лицо, а также в качестве генерального директора АО «Инком-Союз», учредителем которого он являлся», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На удочку мужчины попались 16 человек, отдавшие ему суммы от 500 тысяч до 44 миллионов рублей. В общей сложности в распоряжении мошенника оказалось более 104,5 миллиона рублей.

До 2016 года мужчина ежемесячно выплачивал кредиторам от 3 до 6 % от вложенных сумм, потом стал говорить, что должен решить временные финансовые затруднения, а в итоге и вовсе стал скрываться.

В суде пензенец не признал вину, заявив, что действовал в рамках закона. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате почти 80 миллионов рублей по гражданским искам.

«Не согласившись с постановленным приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры области его жалоба оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции – без изменения», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость|18.05.2018 13:28|

Паша Гриньков?)))

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