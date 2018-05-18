18.05.2018 | 16:27

В одном из пензенских магазинов камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина, решившийся на преступление, сложил товары в сумку и оставил ее прямо около входа в торговую точку. Для отвода глаз его сообщники нагружали тележку. Затем, показав компаньону, где стоят сложенные продукты и предметы гигиены, покинули место преступления.

От магазина подозреваемые уехали на автомобиле марки Mercedes, который впоследствии был остановлен сотрудниками ГАИ.

«Он привлек наше внимание тем, что водитель нарушил правила дорожного движения. Мы проследовали за данным автомобилем, на улице Кирова он был нами задержан. В салоне данного автомобиля находились лица кавказской национальности, схожие по приметам с ориентировкой», - рассказал инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пензе Александр Малухин.

Задержанных - ими оказались трое уроженцев Дагестана в возрасте от 25 до 29 лет - доставили в полицию. Там они признались в совершении кражи.

«Молодые люди пояснили, что приехали в город Пензу из Московской области. В период нахождения в нашем городе у них сломался автомобиль, который требовал ремонта. Денежных средств у них не было, в результате чего они решили совершать хищения из магазинов, реализовывать похищенное имущество и получать за него денежные средства», - сообщил следователь отдела № 4 СУ УМВД России по городу Пензе Сергей Кубрин.

Сейчас задержанные находятся под стражей, за решеткой они могут провести до пяти лет.