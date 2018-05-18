18.05.2018 | 13:42

66-летнюю кузнечанку осудили за сбыт фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей. Она нашла поддельную банкноту у дома в поселке Евлашево.

«Данная купюра изготовлена из двух склеенных между собой листов бумаги, изображения выполнены при помощи периферийного устройства для ЭВМ (цветного капельно-струйного принтера) с имитацией элементов», - уточнили в Кузнецком районном суде.

Зная, что банкнота неподлинная, женщина расплатилась ею в магазине за продукты и алкоголь. Потратив 1 500 рублей, сдачу она оставила в той же торговой точке, чтобы потом на эти деньги покупать товары.

Впоследствии женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.