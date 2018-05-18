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Криминал | Кузнецкая пенсионерка расплатилась в магазине фальшивой купюрой

18.05.2018|13:42
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66-летнюю кузнечанку осудили за сбыт фальшивой купюры номиналом 5 000 рублей. Она нашла поддельную банкноту у дома в поселке Евлашево.

«Данная купюра изготовлена из двух склеенных между собой листов бумаги, изображения выполнены при помощи периферийного устройства для ЭВМ (цветного капельно-струйного принтера) с имитацией элементов», - уточнили в Кузнецком районном суде.

Зная, что банкнота неподлинная, женщина расплатилась ею в магазине за продукты и алкоголь. Потратив 1 500 рублей, сдачу она оставила в той же торговой точке, чтобы потом на эти деньги покупать товары.

Впоследствии женщина полностью признала свою вину и раскаялась. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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Гость|18.05.2018 14:06|

... двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. У нас преступников так не наказывают. А тут бедную пенсионерку на 2 года условно.

Имя: Гость
Комментарий:

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