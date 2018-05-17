17.05.2018 | 16:33

Шестилетний мальчик, житель города Белинского, на батуте получил сотрясение мозга, ушибы головы и лица. В настоящее время ребенок находится на лечении в областной больнице имени Н. Ф. Филатова. А в отношении тольяттинского бизнесмена, на чьем аттракционе пострадал несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предприниматель прибыл в город Белинский, где заключил с директором местного физкультурно-оздоровительного комплекса договор аренды земельного участка, на котором он разместил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. В результате ненадлежащего закрепления надувного батута одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предприниматель планировал, что его комплекс у ФОК «Чембар» пробудет месяц: именно на такой срок и подписаны документы, разрешающие аренду. Но после случившегося в Белинском — не до развлечений.

«Будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся вопросов безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении предпринимательской деятельности», - добавила Татьяна Махницкая.