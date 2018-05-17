Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 мая 2018|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+24oC
Завтра | Гроза |
  73.02  |  $  61.82

Криминал | Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в г. Белинском

17.05.2018|16:33
Печать

Шестилетний мальчик, житель города Белинского, на батуте получил сотрясение мозга, ушибы головы и лица. В настоящее время ребенок находится на лечении в областной больнице имени Н. Ф. Филатова. А в отношении тольяттинского бизнесмена, на чьем аттракционе пострадал несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Предприниматель прибыл в город Белинский, где заключил с директором местного физкультурно-оздоровительного комплекса договор аренды земельного участка, на котором он разместил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут. В результате ненадлежащего закрепления надувного батута одна из его частей приподнялась, и мальчик упал на землю», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Предприниматель планировал, что его комплекс у ФОК «Чембар» пробудет месяц: именно на такой срок и подписаны документы, разрешающие аренду. Но после случившегося в Белинском — не до развлечений.

«Будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся вопросов безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении предпринимательской деятельности», - добавила Татьяна Махницкая.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 