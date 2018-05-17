17.05.2018 | 08:59

В Мокшане 37-летний иностранный гражданин подозревается в покушении на дачу взятки должностному лицу при исполнении им обязанностей.

По данным следствия, 14 мая полицейские остановили машину Deo Nexia. При проверке документов у пассажиров выяснилось, что трое пребывают в России незаконно. Всех их доставили в отдел МВД России по Мокшанскому району для составления протоколов об административном правонарушении.

Когда участковый уполномоченный начал оформлять документы в отношении одного из них, тот, не желая быть привлеченным к ответственности, положил на стол полицейского 11 000 рублей.

«Участковый уполномоченный полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и закрепляют доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.