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Криминал | В Белинском 7-летний мальчик получил сотрясение мозга при падении с батута

17.05.2018|11:45
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В Белинском на надувном батуте травмировался 7-летний ребенок. В отношении предпринимателя из Самарской области, установившего аттракцион, возбуждено уголовное дело.

10 мая бизнесмен арендовал у директора физкультурно-оздоровительного комплекса в Белинском земельный участок, где расположил зоопарк и аттракционы, в том числе батут.

Утром 14 мая потерпевший и его старший брат пришли развлекаться на аттракционах. Мальчик купил билет и стал прыгать на батуте. Однако из-за того, что аттракцион был закреплен неправильно, одна из его частей приподнялась и ребенок упал на землю.

У мальчика диагностировали сотрясение мозга и ушибы лица и ноги. Из Белинского его доставили в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Будут проведены судебно-медицинская и судебная техническая экспертизы.

«Кроме того, в рамках уголовного дела будут детально исследованы все нарушения действующего законодательства, касающиеся безопасности эксплуатации надувных батутов, допущенные подозреваемым при осуществлении данного вида предпринимательской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|17.05.2018 12:26|

Блин! В детстве в парке катались с ледяной горки, которую построили из снега. Друг упал с горки, сломал руку. Пару недель походил в гипсе как герой, я ему даже завидовал немного... И никому, ни родителям, ни школе не пришло в голову заводить уголовное дело на администрацию парка из-за горки, не обеспечившей типа "бекзопасность". Потому что пацанами где только не лазали и знали, что ответственность лежит на нас самих.

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