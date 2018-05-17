17.05.2018 | 10:13

В среду, 16 мая, Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной.

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков и мошенничестве.

5 августа 2017 года суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. С тех пор время содержания ее под домашним арестом неоднократно продлевалось. Так, 31 января срок был пролонгирован до 17 февраля, потом до 17 мая.

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Ширшиной И. В. на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, до 2 августа 2018 года», - сообщили в Первомайском районном суде.