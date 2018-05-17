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Криминал | Срок содержания Ирины Ширшиной под домашним арестом продлен до 2 августа

17.05.2018|10:13
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В среду, 16 мая, Первомайский районный суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной.

Чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земельных участков и мошенничестве.

5 августа 2017 года суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца. С тех пор время содержания ее под домашним арестом неоднократно продлевалось. Так, 31 января срок был пролонгирован до 17 февраля, потом до 17 мая.

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Ширшиной И. В. на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, до 2 августа 2018 года», - сообщили в Первомайском районном суде.

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Гость|17.05.2018 10:36|

Пока срок продлевают он и закончится,пора бы уже и присесть!

Гость|17.05.2018 10:40|

Она весь срок дома отмотает. В Мордовию её срочно на прочистку.

Гость|17.05.2018 10:43|

penzainform.ru писал(a):

5 августа 2017 года суд избрал для нее меру пресечения в виде домашнего ареста
penzainform.ru писал(a):
С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Ширшиной И. В. на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, до 2 августа 2018 года
Ну вот год уже отсидела! Еще чуть чуть и на свободу с чистой совестью.

Гость|17.05.2018 10:45|

Ширшина молодец,хапнула нормально теперь можно и дома посидеть.. Она хорошие деньги получает.. Бизнес ..

Гость|17.05.2018 10:45|

Чего ждут?

Гость|17.05.2018 10:47|

Отпустите ширшину, Савина, Тюрина,а где Пашков??? Там опять деньги из бюджета пришли на строительство цирка.. Они то знают куда их отправить

Гость|17.05.2018 10:49|

Гость писал(a):

а где Пашков???
в Москве

Гость|17.05.2018 10:51|

На цирке уже Кипурова дежурит,ждёт первый транш. Всё под контролем.

Гость|17.05.2018 10:53|

Ширшиной надо отсидеть лет 5 хотябы.

Гость|17.05.2018 10:55|

Гость|17.05.2018 10:49|

Гость писал(a):

а где Пашков???

Тайно захоронен в подмосковье .

Гость|17.05.2018 10:55|

Гость писал(a):

Там опять деньги из бюджета пришли на строительство цирка..
penzainform.ru писал(a):
На строительство цирка брошена тяжелая артиллерия: решать экономические вопросы по завершении работ на сложном объекте будет экс заместитель мэра Пензы Людмила Кипурова.
Цирк под контролем Купюровой.

Гость|17.05.2018 10:57|

Ширшина тебе привет . Ну ты поняла всё .....

Гость|17.05.2018 10:57|

Пока там Купюрова,никакого цирка вам не видать,как своих ушей.

Гость|17.05.2018 10:58|

У Ирины несовершеннолетние дети.

Гость|17.05.2018 10:58|

Пашков уже при должности в кабинете сидит. Слава России.

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Имя: Гость
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