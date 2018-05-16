16.05.2018 | 17:26

В Засечном 58-летнего мужчину признали виновным в убийстве 36-летнего квартиранта.

Инцидент случился 26 января. На тот момент младший из мужчин уже полгода жил в квартире старшего. Вместе они периодически выпивали и ссорились из-за того, что постоялец вел себя как хозяин.

В день убийства квартирант пришел домой пьяным. Его возмутило, что старший товарищ начал переключать телевизионные каналы без разрешения.

«На возражения мужчины, что он хозяин квартиры и сам будет решать, какой канал ему смотреть, потерпевший нанес ему один удар рукой в область лица и вышел на балкон», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Владелец жилья разозлился, взял кухонный нож и предупредил вернувшегося с балкона приятеля, чтобы тот прекратил распускать руки. Однако квартирант проигнорировал увещевания и снова ударил оппонента по лицу.

«Тогда последний, держа в руке нож, нанес им не менее семи ударов в область грудной клетки и левого предплечья молодого человека. После чего он обратился к соседям и вызвал бригаду скорой медицинской помощи», - добавила Татьяна Махницкая.

От полученных травм молодой мужчина скончался. Суд назначил жителю Засечного наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.