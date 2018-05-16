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Криминал | В Засечном вынесли приговор 58-летнему убийце квартиранта

16.05.2018|17:26
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В Засечном 58-летнего мужчину признали виновным в убийстве 36-летнего квартиранта.

Инцидент случился 26 января. На тот момент младший из мужчин уже полгода жил в квартире старшего. Вместе они периодически выпивали и ссорились из-за того, что постоялец вел себя как хозяин.

В день убийства квартирант пришел домой пьяным. Его возмутило, что старший товарищ начал переключать телевизионные каналы без разрешения.

«На возражения мужчины, что он хозяин квартиры и сам будет решать, какой канал ему смотреть, потерпевший нанес ему один удар рукой в область лица и вышел на балкон», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Владелец жилья разозлился, взял кухонный нож и предупредил вернувшегося с балкона приятеля, чтобы тот прекратил распускать руки. Однако квартирант проигнорировал увещевания и снова ударил оппонента по лицу.

«Тогда последний, держа в руке нож, нанес им не менее семи ударов в область грудной клетки и левого предплечья молодого человека. После чего он обратился к соседям и вызвал бригаду скорой медицинской помощи», - добавила Татьяна Махницкая.

От полученных травм молодой мужчина скончался. Суд назначил жителю Засечного наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.

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Гость|16.05.2018 17:40|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

Гость|16.05.2018 17:44|

А что у нас появился суд Засечного района?

Имя: Гость
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