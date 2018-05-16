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Криминал | В Первомайском районном суде прошло первое заседание по делу Г. Тюрина

16.05.2018|16:44
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Под конвоем в Первомайский районный суд доставили экс-заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, а также препятствовании законной предпринимательской деятельности. Это первое заседание.

В зале суда присутствовали потерпевший, один из 57 проходящих по делу свидетелей, а также посредник Георгия Тюрина - адвокат, по версии следствия, помогавший провернуть сделку.

Заместитель председателя думы предложил предпринимателю оказать помощь в урегулировании вопросов, связанных со строительством здания.

«В ходе личных встреч сообщил о возможности использования авторитета, имея указанные возможности занимаемых им должностей, для оказания воздействия на должностных лиц администрации города с целью принятия ими решения об отклонении от предельных параметров строительства, за что предприниматель должен будет передать ему взятку, размер которой он обозначит через третьих лиц», - сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Дмитрий Ганюхин.

В итоге Тюрин, согласно материалам уголовного дела, получил 1 миллион рублей. В счет оставшейся части мзды за содействие экс-депутату должны были достаться помещения в здании на общую сумму более 34 миллионов рублей. Все это изложено в тексте обвинения на сорока страницах.

На вопрос судьи Георгию Тюрину о том, предпринимал ли он меры по возмещению ущерба, тот ответил отрицательно.

Чуть меньше года шло расследование уголовного дела, небыстрым обещает быть и рассмотрение его в суде.

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Гость|16.05.2018 18:49|

ору с рожи тюрина, пряма самый несчаный на свете человек

Гость|16.05.2018 18:59|

Неплохо, 35 лямов хотел положить в карман? 10 лет строгого и штраф в 20-кратном размере от мзды. Это будет справедливо.

Гость|16.05.2018 19:00|

ПОНЯТЬ ПРОСТИТЬ... КАК ВОДИТСЯ....ДЕНЕЖКИ ТЮ ТЮ....

Гость|16.05.2018 19:06|

Гость писал(a):

ору с рожи тюрина, пряма самый несчаный на свете человек

Ты бы тоже переживал и страдал, что 35 лямов уплыли, а впереди срок и знакомство с тюремными порядками.

Гость|16.05.2018 19:06|

Когда остальных будут судить? Один Тюрин что ли на всю пензу виноват? Большая часть депутатов заксобра должна сидеть рядом с этим кадром. Да и мэрии одни непонятки, Откупиться все что ли хотят?

Гость|16.05.2018 19:10|

Почему не шерстят и не сажают маток прикормленных.

Гость|16.05.2018 19:12|

Серебряков Виталя ему компанию составит!

Гость|16.05.2018 19:13|

Серебряков-это который главврач онкдиспансера и есть друг Тюрина по Бессоновки

Гость|16.05.2018 19:29|

Гость писал(a):

Почему не шерстят и не сажают маток прикормленных.
Вчера родился что ли? Ждут более солидный отмаз. Психологическое давление-выжидание, за свободу и с соседей по рублю соберешь.

Гость|16.05.2018 19:33|

Спеси то у Тюрина явно поубавилось)))

Гость|16.05.2018 19:46|

Пошёл козлом отпущения,быстро следствие прошло! А будет ли козлом опущения покажет зона.

Гость|16.05.2018 19:56|

и Сизый полетел по лагерям!!!!

Гость|16.05.2018 20:06|

еше решите со сносом не законых пристроек болконов к квартирам 3,4,73,74 к 9 этажному дому г пенза ладожская 71. под фундамент сделан подкоп в любой момент 9 этажный дом может обрушеться.

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