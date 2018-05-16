16.05.2018 | 16:44

Под конвоем в Первомайский районный суд доставили экс-заместителя председателя Пензенской городской думы Георгия Тюрина. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, а также препятствовании законной предпринимательской деятельности. Это первое заседание.

В зале суда присутствовали потерпевший, один из 57 проходящих по делу свидетелей, а также посредник Георгия Тюрина - адвокат, по версии следствия, помогавший провернуть сделку.

Заместитель председателя думы предложил предпринимателю оказать помощь в урегулировании вопросов, связанных со строительством здания.

«В ходе личных встреч сообщил о возможности использования авторитета, имея указанные возможности занимаемых им должностей, для оказания воздействия на должностных лиц администрации города с целью принятия ими решения об отклонении от предельных параметров строительства, за что предприниматель должен будет передать ему взятку, размер которой он обозначит через третьих лиц», - сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Дмитрий Ганюхин.

В итоге Тюрин, согласно материалам уголовного дела, получил 1 миллион рублей. В счет оставшейся части мзды за содействие экс-депутату должны были достаться помещения в здании на общую сумму более 34 миллионов рублей. Все это изложено в тексте обвинения на сорока страницах.

На вопрос судьи Георгию Тюрину о том, предпринимал ли он меры по возмещению ущерба, тот ответил отрицательно.

Чуть меньше года шло расследование уголовного дела, небыстрым обещает быть и рассмотрение его в суде.