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Криминал | 17-летнюю пензячку подозревают в покушении на сбыт наркотиков

16.05.2018|09:04
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В Пензе 17-летняя девушка подозревается в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

По данным следствия, в конце 2016 года пензячка, переписываясь в Интернете с неустановленным лицом, согласилась за деньги делать закладки наркотических средств.

«Она периодически получала информацию о местонахождении оптовых закладок, после чего оборудовала более мелкие закладки на территории Пензы», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В конце апреля 2018 года девушка забрала последнюю оптовую партию и оставила ее при себе, решив найти покупателей через знакомого. Однако примерно через два дня пензячку задержали около дома на улице 8 Марта, где она снимала квартиру.

«При личном досмотре у несовершеннолетней обнаружены 54 свертка с наркотическим средством массой более 36 граммов, что является крупным размером», - пояснила Татьяна Махницкая.

Выяснилось, что девушка раньше привлекалась к административной ответственности и состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и закрепляется доказательственная база.

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Гость|16.05.2018 09:19|

Шустрая жучка-пензючка.

Гость|16.05.2018 09:22|

Опять учителя виноваты....

Гость|16.05.2018 09:52|

Задержали как только товар зажала? В принципе все ясно.

Имя: Гость
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