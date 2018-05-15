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Криминал | В Пензе женщина пыталась передать в колонию брату зефир с «начинкой»

15.05.2018|09:31
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В исправительной колонии строгого режима № 5 пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков в зефире.

Передача была адресована 42-летнему осужденному, приговоренному за кражу к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Кондитерское изделие принесла его 67-летняя сестра.

«Сотрудники отдела безопасности в зефире обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Экспертиза установила, что женщина пыталась передать метадон.

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Гость|15.05.2018 10:35|

Это продавцы виноват ,она и не знала.. Бековские сладости дарят много радости..

Гость|15.05.2018 10:36|

Есть такой зефир для зеков.. Бековские сладости дарят много радости

Имя: Гость
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