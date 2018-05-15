15.05.2018 | 09:31

В исправительной колонии строгого режима № 5 пресекли попытку доставки в учреждение наркотиков в зефире.

Передача была адресована 42-летнему осужденному, приговоренному за кражу к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Кондитерское изделие принесла его 67-летняя сестра.

«Сотрудники отдела безопасности в зефире обнаружили сверток с порошкообразным веществом белого цвета», - сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Пензенской области.

Экспертиза установила, что женщина пыталась передать метадон.