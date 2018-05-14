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Криминал | Пензенец подозревается в продаже чужого мобильного телефона

14.05.2018|15:57
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Пропажа ценной вещи оказалась кражей. Три недели назад Александр Терешин потерял сотовый телефон стоимостью 47 тысяч рублей. По словам молодого человека, он без него как без рук, так что пришлось обращаться в правоохранительные органы. Полицейские взяли след.

«Удалось выяснить, что к пропаже телефона причастен житель Пензы 1983 года рождения. Данный гражданин был задержан и допрошен. В ходе допроса задержанный признал свою вину и пояснил, что нашел данный телефон на подоконнике в подъезде, в котором, как впоследствии оказалось, проживает заявитель», - сообщила старший следователь отдела № 4 СУ УМВД РФ по городу Пензе Татьяна Сундукова.

Подозреваемый кому-то продал телефон, а этот некто, в свою очередь, сбыл аппарат другому лицу через Интернет. На этом хождение по рукам дорогостоящей вещи закончилось. Полицейские мобильник нашли и изъяли.

По факту кражи телефона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Гость|14.05.2018 19:31|

Я представил. Я за две недели член накачал.

Гость|14.05.2018 19:55|

Какая кража,если нашёл? Найдёшь хозяина,то 25% стоимости один хрен не дадут.Тогда лучше просто разбить в дребезги.

Гость|14.05.2018 21:20|

Гость писал(a):

Какая кража,если нашёл?
если ты нашел что то должен об этом заявить куда следует, не заявил значит кража или еще какое присвоение чужого имущества

Гость|14.05.2018 21:39|

Полицейские взяли след.

Да штош такое - то , они штоль собаки вам ? К вам журналисты Сурского края обращаюсь !

Гость|14.05.2018 21:41|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Какая кража,если нашёл?
если ты нашел что то должен об этом заявить куда следует, не заявил значит кража или еще какое присвоение чужого имущества
98 % одебиленного населения России этого не понимают .

Имя: Гость
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