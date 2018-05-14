14.05.2018 | 15:57

Пропажа ценной вещи оказалась кражей. Три недели назад Александр Терешин потерял сотовый телефон стоимостью 47 тысяч рублей. По словам молодого человека, он без него как без рук, так что пришлось обращаться в правоохранительные органы. Полицейские взяли след.

«Удалось выяснить, что к пропаже телефона причастен житель Пензы 1983 года рождения. Данный гражданин был задержан и допрошен. В ходе допроса задержанный признал свою вину и пояснил, что нашел данный телефон на подоконнике в подъезде, в котором, как впоследствии оказалось, проживает заявитель», - сообщила старший следователь отдела № 4 СУ УМВД РФ по городу Пензе Татьяна Сундукова.

Подозреваемый кому-то продал телефон, а этот некто, в свою очередь, сбыл аппарат другому лицу через Интернет. На этом хождение по рукам дорогостоящей вещи закончилось. Полицейские мобильник нашли и изъяли.

По факту кражи телефона возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.