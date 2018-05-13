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Криминал | На ул. Чаадаева задержали двух пензенцев с крадеными коньяком и виски

13.05.2018|12:10
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В Пензе бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в краже алкоголя - коньяка и виски.

Инцидент произошел в магазине на улице Чаадаева, работники которого и обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Со слов сотрудника охраны и администратора магазина, молодые люди пытались похитить бутылку коньяка и бутылку виски на общую закупочную стоимость 2 334 рубля. По камерам видеонаблюдения было видно, что подозреваемые спрятали алкогольную продукцию под одежду и направились к выходу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место оперативно прибыл наряд, росгвардейцы задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет.

«Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции», - добавили в управлении.

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Гость|13.05.2018 13:05|

Что то крест коричневый чего то напоминает.

Гость|13.05.2018 13:41|

Бухарики с Шуиста. Их там много

Гость|13.05.2018 13:44|

Я не понял на кой хрен нам нужны посредники - росгвардейцы ? Они хлеб только у полиции отнимают .

Гость|13.05.2018 15:32|

Гость писал(a):

Они хлеб только у полиции отнимают
И у казаков.

Гость|13.05.2018 17:17|

Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/verminex

Имя: Гость
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