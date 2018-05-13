В Пензе бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в краже алкоголя - коньяка и виски.
Инцидент произошел в магазине на улице Чаадаева, работники которого и обратились за помощью в правоохранительные органы.
«Со слов сотрудника охраны и администратора магазина, молодые люди пытались похитить бутылку коньяка и бутылку виски на общую закупочную стоимость 2 334 рубля. По камерам видеонаблюдения было видно, что подозреваемые спрятали алкогольную продукцию под одежду и направились к выходу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
На место оперативно прибыл наряд, росгвардейцы задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет.
«Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции», - добавили в управлении.
Что то крест коричневый чего то напоминает.