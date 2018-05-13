13.05.2018 | 12:10

В Пензе бойцы Росгвардии задержали двух молодых людей по подозрению в краже алкоголя - коньяка и виски.

Инцидент произошел в магазине на улице Чаадаева, работники которого и обратились за помощью в правоохранительные органы.

«Со слов сотрудника охраны и администратора магазина, молодые люди пытались похитить бутылку коньяка и бутылку виски на общую закупочную стоимость 2 334 рубля. По камерам видеонаблюдения было видно, что подозреваемые спрятали алкогольную продукцию под одежду и направились к выходу», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

На место оперативно прибыл наряд, росгвардейцы задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 23 и 24 лет.

«Для дальнейшего разбирательства молодые люди были переданы сотрудникам полиции», - добавили в управлении.