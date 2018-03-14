14.03.2018 | 09:34

В Кузнецке 32-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

С февраля по декабрь 2017 года женщина купила и установила несколько игровых автоматов в доме № 60е на улице Московской и в доме № 98а на улице Белинского в Кузнецке. Также она наняла сотрудников, чтобы те обслуживали посетителей, и стала получать доход.

«Игровое оборудование изъято в ходе проведения следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За данное преступление кузнечанке грозит до двух лет лишения свободы.