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Криминал | Кузнечанку обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр

14.03.2018|09:34
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В Кузнецке 32-летнюю местную жительницу обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр вне игровой зоны.

С февраля по декабрь 2017 года женщина купила и установила несколько игровых автоматов в доме № 60е на улице Московской и в доме № 98а на улице Белинского в Кузнецке. Также она наняла сотрудников, чтобы те обслуживали посетителей, и стала получать доход.

«Игровое оборудование изъято в ходе проведения следственных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

За данное преступление кузнечанке грозит до двух лет лишения свободы.

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Гость|14.03.2018 09:46|

грозит-грозит,а не посадят.

Гость|14.03.2018 09:49|

Судить и посадить.

Гость|14.03.2018 09:58|

Гость писал(a):

Судить и посадить.
всё отнять,обложить долгами и дать условку. На первый раз куда выгоднее нежели посадить.

Гость|14.03.2018 10:09|

Дать лет 10 и освещать неделю по ТВ. Другим не захочется.

Гость|14.03.2018 10:58|

Сноха деп ЛУКЬЯНОВА раз пять попадалось и ни разу не разу не посадили...

Имя: Гость
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