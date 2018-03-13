13.03.2018 | 15:38

Жителя Камешкирского района признали виновным в сбыте опасной для жизни и здоровья потребителей спиртосодержащей жидкости.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Мужчина продал местной жительнице жидкость с объемной долей этилового спирта 33,5% за 200 рублей. В продукции, которую он реализовал под видом алкоголя, обнаружили 0,0004% метанола и 124,45 мг/куб. дм ацетона.

В суде мужчина признал вину. За совершенное преступление ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 5 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу. Изъятая спиртосодержащая жидкость уничтожена», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.