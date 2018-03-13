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Криминал | Житель Камешкирского района заплатит 5 000 руб. за продажу опасной жидкости

13.03.2018|15:38
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Жителя Камешкирского района признали виновным в сбыте опасной для жизни и здоровья потребителей спиртосодержащей жидкости.

Инцидент произошел в октябре 2017 года. Мужчина продал местной жительнице жидкость с объемной долей этилового спирта 33,5% за 200 рублей. В продукции, которую он реализовал под видом алкоголя, обнаружили 0,0004% метанола и 124,45 мг/куб. дм ацетона.

В суде мужчина признал вину. За совершенное преступление ему назначили наказание в виде штрафа на сумму 5 000 рублей.

«Приговор вступил в законную силу. Изъятая спиртосодержащая жидкость уничтожена», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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