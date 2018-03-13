13.03.2018 | 14:27

Когда жители Бикмурзина Неверкинского района нашли на дороге у своего села горящую машину, они еще не знали, что внутри находился человек. Однако погиб он раньше: на шее у него обнаружили огнестрельное ранение. Оперативники выяснили, что погибший - житель Павловского района Ульяновской области, и отправились в соседний регион.

«В ходе проверки знакомств погибшего сыщики обратили внимание на жителя Павловского района 1987 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство. Оперативники узнали, что незадолго до своей гибели потерпевший созванивался с этим человеком», - сообщила начальник одела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

На территории Ульяновской области люди в форме отыскали место предполагаемого убийства, там и задержали злоумышленника. Он признался в содеянном и рассказал о причине конфликта - якобы погибший регулярно передавал полицейским информацию о том, что происходит в селе. Они поругались, и мужчина застрелил чересчур разговорчивого земляка.

«На автомобиле потерпевшего злоумышленник вывез труп в Неверкинский район, где облил бензином и поджег машину. Впоследствии полицейские обнаружили орудие преступления - двуствольное ружье, а также автомобиль, на котором злоумышленник и его знакомый вернулись обратно в Ульяновскую область», - добавила Ольга Евдокимова.

Предполагаемому преступнику уже предъявлено обвинение в убийстве. После проведения необходимых проверок уголовное дело будет передано следователям из Ульяновской области.