Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|13 мар 2018|20:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-14oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  70.16  |  $  56.94
 

Криминал | В Земетчине отец шестерых детей избил старшего сына ногами и ремнем

13.03.2018|16:43
Печать

В Земетчине 42-летний отец шестерых несовершеннолетних детей осужден за неисполнение обязанностей по воспитанию 11-летнего ребенка.

Мужчина неоднократно оскорблял старшего сына словами ненормативной лексики, в обращении с ним нецензурно выражался, кричал, грубил и всячески унижал его самолюбие.

В присутствии детей, младшему из которых два месяца, отец употреблял дома спиртное с посторонними, а напившись, устраивал скандалы.

Что касается старшего ребенка, то он также не интересовался его учебой, не посещал родительские собрания, в целом проявляя безразличие к судьбе сына.

«Кроме того, с 20 по 30 ноября 2017 года, используя надуманный повод, мужчина нанес своему сыну не менее одного удара металлической пряжкой ремня в область спины, а также удары ногами», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

0
0
0
0
 
Гость|13.03.2018 16:57|

Зачем рожать? Сама трезвеница? Если нет,то где органы опеки?

Гость|13.03.2018 17:39|

Органы опеки в Земетчино ни куда не смотрят! Таких семей там полно!

Гость|13.03.2018 19:21|

Патамушта эта Земетчина!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 