13.03.2018 | 16:43

В Земетчине 42-летний отец шестерых несовершеннолетних детей осужден за неисполнение обязанностей по воспитанию 11-летнего ребенка.

Мужчина неоднократно оскорблял старшего сына словами ненормативной лексики, в обращении с ним нецензурно выражался, кричал, грубил и всячески унижал его самолюбие.

В присутствии детей, младшему из которых два месяца, отец употреблял дома спиртное с посторонними, а напившись, устраивал скандалы.

Что касается старшего ребенка, то он также не интересовался его учебой, не посещал родительские собрания, в целом проявляя безразличие к судьбе сына.

«Кроме того, с 20 по 30 ноября 2017 года, используя надуманный повод, мужчина нанес своему сыну не менее одного удара металлической пряжкой ремня в область спины, а также удары ногами», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В итоге суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.