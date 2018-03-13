13.03.2018 | 13:43

В понедельник, 12 марта, в Пензе на улице Карпинского водитель отечественного автомобиля двигался по встречной полосе. Нарушителя заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Они остановили машину и задержали ее водителя и двух пассажиров. Также на место происшествия прибыли работники ГИБДД. У мужчины, управлявшего транспортным средством, при себе не оказалось водительского удостоверения.

В багажнике автомобиля нашли четыре литых диска от колес, происхождение которых задержанные, путаясь в показаниях, четко объяснить не смогли.

«По подозрению в совершении кражи, а также для установления личности граждан и имущества, подозреваемые были доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.