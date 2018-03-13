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Криминал | В Пензе мужчина без водительских прав проехал по встречной полосе

13.03.2018|13:43
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В понедельник, 12 марта, в Пензе на улице Карпинского водитель отечественного автомобиля двигался по встречной полосе. Нарушителя заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Они остановили машину и задержали ее водителя и двух пассажиров. Также на место происшествия прибыли работники ГИБДД. У мужчины, управлявшего транспортным средством, при себе не оказалось водительского удостоверения.

В багажнике автомобиля нашли четыре литых диска от колес, происхождение которых задержанные, путаясь в показаниях, четко объяснить не смогли.

«По подозрению в совершении кражи, а также для установления личности граждан и имущества, подозреваемые были доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Гость|13.03.2018 14:00|

penzainform.ru писал(a):

По подозрению в совершении кражи, а также для установления личности граждан и имущества, подозреваемые были доставлены в отдел полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
ну вот, и от безделья бывает польза

Гость|13.03.2018 14:06|

цыгане поди?

Гость|13.03.2018 14:22|

penzainform.ru писал(a):

Также на место происшествия прибыли работники ГИБДД.
А что произошло? Если бы их не оставили, может бы и вырулили на свою полосу и уехали восвояси

Гость|13.03.2018 15:01|

Национальность задержанных интересна

Гость|13.03.2018 15:42|

Гость писал(a):

Национальность задержанных интересна
Папуасы наверно.

Гость|13.03.2018 16:03|

Хвалю за бдительность гвардейцев. Угнали машину наркоши,работать не хотят,гады.

Гость|13.03.2018 19:56|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom

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