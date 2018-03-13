13.03.2018 | 16:42

Всю ночь и все утро у частного дома на улице Некрасова в Каменке находились спецавтомобили, работали представители правоохранительных органов. Здесь накануне вечером серьезно пострадал шестилетний ребенок. Отчим покалечил пасынка.

«37-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сначала ударил ребенка головой о пол, потом схватил топор и нанес им не менее одного удара по голове ребенка и не менее одного удара по его руке. После совершения преступления он сразу же скрылся с места происшествия», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ребенка с травмами головы и пальцев доставили сначала в Каменскую районную больницу, оттуда направили в областную детскую имени Н. Ф. Филатова. Состояние пациента врачи оценивают как средней степени тяжести.

Известно, что пострадавший ребенок в садик не ходил, сидел дома с мамой, которая ухаживает еще и за годовалой дочкой. Кстати, девочка - общий ребенок женщины и мужчины, покалечившего мальчика.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы условия воспитания и содержания малолетнего потерпевшего, а также изучена и дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводимой в отношении данной семьи», - добавила Татьяна Махницкая.

Отчима, подозреваемого в расправе над пасынком, задержали по горячим следам в Каменке. Мужчина 1981 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство малолетнего».