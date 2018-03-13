13.03.2018 | 16:14

56-летняя жительница Городищенского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище 52-летней знакомой.

Женщины конфликтовали из-за мужчины, и в конце февраля старшая из них решила наведаться к младшей, чтобы выяснить отношения. Она силой выломала дверной замок и вышла на ни о чем не подозревавшую хозяйку.

«54-летний объект выяснения отношений также находился в ее доме. Он прекратил конфликт женщин, уведя обвиняемую в ее дом», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.