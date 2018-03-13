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Криминал | В Городищенском районе ревнивая женщина ворвалась в дом соперницы

13.03.2018|16:14
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56-летняя жительница Городищенского района обвиняется в незаконном проникновении в жилище 52-летней знакомой.

Женщины конфликтовали из-за мужчины, и в конце февраля старшая из них решила наведаться к младшей, чтобы выяснить отношения. Она силой выломала дверной замок и вышла на ни о чем не подозревавшую хозяйку.

«54-летний объект выяснения отношений также находился в ее доме. Он прекратил конфликт женщин, уведя обвиняемую в ее дом», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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Гость|13.03.2018 16:34|

Молодцы.

Гость|13.03.2018 16:36|

Концерт в Городищенском районе.

Гость|13.03.2018 16:37|

Такого ещё не было.А демография снижается.

Гость|13.03.2018 16:39|

Так с кем он остался?

Гость|13.03.2018 16:42|

Гость писал(a):

Так с кем он остался?
Смотря что суд решит.

Гость|13.03.2018 16:45|

Гость писал(a):

Так с кем он остался?
Со своей головной болью он остался

Дмитрий Н. Мотовилов|13.03.2018 16:48|

Таки не люби, где живёшь и не живи, где любёжь...

Гость|13.03.2018 16:52|

Надо было этой сопернице в глаз заехать.а ему в трусы перчику подсыпать,и представить всё так.что это он своей "НЕНАГЛЯДНОЙ" в порыве страсти и по причине жжения СЛУЧАЙНО ВЪЕХАЛ))).в результате и отомстила обоим,и не причем оказалась.

Гость|13.03.2018 16:53|

Это вот даёт

Гость|13.03.2018 16:53|

Ромео54.

Гость|13.03.2018 17:00|

penzainform.ru писал(a):

Она силой выломала дверной замок

Женщина супер илизамок на веревочках мотался. Но теперь выпишут незаконное проникновение в жилище, преднамеренная порча чужого имущества и того: шесть лет тюрьмы. мужик тряпка даже на лево сходить не смог. Ну в общем семейка.

Гость|13.03.2018 17:09|

Ну не хватает мужиков ну не хватает. Надо на законодательном уровне обязывать мужика обслуживать любую женщину, но без алиментов, захотела мужика пусть пишет расписку в случае беременности и рождения ребенка от олиментов отказываюсь так как сама попросила.

Гость|13.03.2018 17:39|

Огонь баба!!!

Учитесь гламурщицы,а то только глаза красить умеете и ныть что мужиков нет.Такой захочется мужика,придёт сама и возьмёт

Гость|13.03.2018 18:02|

Надо обязать суду чтобы жили втроем пусть на старости лет людей повеселят.

Гость|13.03.2018 18:21|

Согласен пусть вместе живут, в место наказания и все тут и контролировать что бы все было тип топ, пон,втор,среда penzainform.ru писал(a):

56-летняя жительница
выполняет супружеский долг, а четверг,пят,суб

penzainform.ru писал(a):

52-летней
, а в воскресенье они мужика гоняют за измену

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Имя: Гость
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