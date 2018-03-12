12.03.2018 | 14:59

В Пензе полицейские проводят проверку по факту кражи одежды подростком. Преступление было совершено на улице Московской.

Представитель торгового центра, расположенного на главной пешеходной улице города, обратилась в отдел полиции № 1 и заявила о пропаже мужской куртки, двух футболок и брюк.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в отдел несовершеннолетний житель Пензы. Он признался в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Одежду у подростка изъяли. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.